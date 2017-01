Mika Cyr prend du galon

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne manquera pas de temps de jeu d’ici la fin de la saison. La moins bonne, c’est qu’il aura à l’occasion besoin d’un programme pour savoir avec qui il joue…

La tempête est passée chez les Wildcats de Moncton, mais elle a laissé des traces considérables.

La plupart des vétérans ont quitté et ceux qui restent tentent de ramasser les morceaux.

Sauf que même si l’équipe manque clairement de munitions, l’Acadien Mika Cyr et sa bande vont se présenter au front tous les soirs avec le sourire.

«C’est une nouvelle expérience de jouer avec autant de nouveaux visages. Mais ce sont toutes des bonnes personnes et on a du plaisir ensemble. On va apprendre à se connaître et ça va aller de mieux en mieux», explique-t-il.

Mais comme dirait l’autre, il n’y en aura pas de facile.

Les hommes de Darren Rumble viennent de subir trois revers de suite, concédant un total de 14 buts à l’adversaire en cours de route.

«C’est certain que nous avons moins de profondeur qu’avant», convient Cyr.

«Les entraîneurs vont donner la chance aux jeunes de se faire valoir et de prendre de l’expérience. Tout va dépendre comment on va réagir.»

D’un point de vue personnel, tout ce remue-ménage au niveau du personnel veut dire que le patineur d’Edmundston devient un des rouages important de l’équipe à 17 ans.

«C’est sûr que c’est positif pour moi, mais je devrai mériter mon temps de glace. Je dois travailler fort chaque soir», mentionne-t-il.

Depuis deux rencontres, Cyr évolue surtout avec Adam Capanelli et Jeremy McKenna au sein de ce qui est considéré comme le premier trio de l’équipe.

«Je pense que l’entraîneur veut me garder le plus possible avec McKenna. Capanelli a joué avec nous lors des deux dernières parties. Mais on a joué aussi avec Logan Johnston et Sam Meisenheimer.»

Les trois patineurs ont du pain sur la planche mardi soir, alors que les jeunes loups des Mooseheads de Halifax seront en ville.

«Ça va être deux jeunes équipes qui vont s’affronter. On les avait battu dans leur aréna juste avant Noël et je suis convaincu qu’ils vont essayer de faire la même chose au Colisée», affirme Mika Cyr.

Sauf que le jeune homme se dit confiant de voir ses coéquipiers rebondir après trois échecs de suite.

«Je ne pense pas que le pointage indique l’allure du dernier match (un revers de 7 à 2 contre les Sea Dogs de Saint-Jean). L’effort était là et si on apporte ça contre les Mooseheads, on a certainement des chances de gagner le match», souligne Mika Cyr.