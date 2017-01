Novembre: les Commandos déménagent, du hockey senior et deux coureurs honorés

L’Acadie Nouvelle vous présente le top 3 de novembre.

Les Commandos de Dieppe déménagent

Les rumeurs ont finies à s’avérer fondées. Les Commandos de Dieppe plieront bagages au terme de la saison 2016-2017 et déménageront à Edmundston, dans un nouvel amphithéâtre flambant neuf.

Un championnat de la coupe Kent et trois participations consécutives en finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes n’auront pas suffi aux propriétaires, dont Jean-François Damphousse, à garder le club à Dieppe.

«Il a fallu mettre les bouchées doubles parce que nous avons été invités à faire notre présentation un mois plus tôt que prévu», a révélé le porte-parole du groupe d’Edmundston, André Lebel.

Le fait que des équipes éprouvent actuellement des difficultés financières, mais aussi en raison de la qualité de la candidature, grandement basée sur l’éducation des joueurs, a fait pencher la balance du côté d’Edmundston.

«Normalement, pour des décisions importantes, on se donne quelques semaines pour y réfléchir. Mais dans ce dossier, la réponse a été positive et donnée le jour même de la présentation», a indiqué le président de la ligue, Brian Whitehead.

Une trentaine d’investisseurs font partie du groupe qui fait l’acquisition de la franchise.

Un mois très occupé au hockey senior

La Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur a à peine débuté ses activités qu’elle doit déjà s’occuper sérieusement de gestes de violence.

D’abord, les dirigeants ont exclu les Whoopers de Renous après seulement deux matchs pour des raisons de sécurité et de sérieux. Peu de temps après, le comité de discipline a encore une fois frappé en chassant David Mitchell, des Ice Dogs de Néguac, après avoir asséné un coup dangereux de bâton à la tête d’un joueur des Acadiens du Grand Caraquet.

«Quand ils m’ont offert la présidence, ils m’ont dit qu’ils voulaient une ligue sécuritaire. C’est l’idée qu’ils m’ont vendu et c’est aussi l’une des principales raisons pourquoi j’ai accepté le poste. C’est justement à partir de cette philosophie que j’ai pris des engagements dans les médias en tant que porte-parole de la ligue», a soutenu le président du circuit, René Savoie.

«Le message a intérêt à être compris parce que nous allons sévir de cette façon et sans aucune hésitation jusqu’à ce que nous ayons la ligue que nous voulons», a-t-il ajouté.

Heureusement, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles dans le hockey senior. Le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest a accueilli la première femme dans les rangs d’une équipe.

Élodie Rousseau-Sirois a gardé les filets des Panthères du Haut-Madawaska et a remporté la victoire sur les As de Saint-Basile.

«Je ne réalisais pas réellement que ça allait être une première. Je ne m’étais pas mis de pression supplémentaire puisque j’ai entrepris cette rencontre comme toutes les autres dans ma carrière. C’est certain que dans le sport de compétition, on vise la victoire. Le fait d’avoir remporté mon premier départ est très satisfaisant. C’est plaisant de marquer l’histoire du hockey senior. J’espère que ça pourra servir d’exemple à toutes les jeunes filles qui jouent au hockey», a mentionné la gardienne âgée de 25 ans.

Course NB honore deux figures marquantes

Le gala de Course NB a mis de l’avant le parcours de deux grands champions en Nathalie Boivin, de Bathurst, et Paul Morrison, de Petit-Rocher en les intronisant à son temple de la renommée.

Nathalie Boivin a toujours été active. Garder la forme est devenu, dès son adolescence, son mode de vie. Ce qui lui a plutôt bien réussi. Elle a terminé 19 marathons et pense déjà au 20e – l’année prochaine -, possiblement en France. Elle s’adonne aussi au triathlon longue distance, une nouvelle activité qui la passionne: elle sera au départ de celui de Darmouth en Nouvelle-Écosse, en juillet.

«J’étais petite. À l’école, personne ne voulait de moi dans son équipe. Plutôt que de rester assise sur le banc, je me suis mise à courir.»

Cela fait plus d’une vingtaine d’années que Paul Morrison court. Auparavant, il s’illustrait lors des traversées de la baie des Chaleurs, dans le cadre du Festival des rameurs.

L’habit ne fait pas le moine et n’empêche pas d’exceller. Hormis son premier marathon à Fredericton (en 1992) bouclé en 3h05, il a achevé tous les autres – 17 au total – sous la barre symbolique des 3h.

«Je cherchais une activité plus individuelle, où je serais seul responsable de mes performances», a-t-il raconté.

Autres événements marquants de novembre 2016

– Les Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe gagnent un doublé au soccer scolaire AAA.

– Alexandra Maltais est choisie dans l’équipe d’étoiles féminines de soccer du Sport universitaire de l’Atlantique.

– Les Wildcats de Moncton libèrent le vétéran gardien Keven Bouchard.

– Antoine Morand, du Titan d’Acadie-Bathurst, est appelé à remplacer un joueur et prendra part à deux matchs de la LHJMQ contre les Russes. Le défenseur dieppois Philippe Myers est aussi dans cette formation.

– Retour du hockey scolaire féminin à Néguac.

– Moncton convoite de grands événements sportifs, dont la Coupe Memorial et le Championnat mondial de hockey junior, avec son nouveau Colisée.

– Le hockeyeur professionnel Dean Ouellet choisit de jouer pour les Panthères du Haut-Madawaska.

– Les bâtisseurs Rhéal Laviolette et le regretté Sylvio Leclair sont honorés par le club de ski de fond les Aventuriers de Charlo,

– Greg Sawyer et Sacha Hourihan sont les coureurs de l’année selon Course NB.

– Les Flyers de Moncton remportent la division midget au 36e Défi Monctonian.

– Moncton inaugure un complexe couvert de volleyball de plage.

– Une école de pickleball est lancée à Bathurst.

– Le défenseur Francis Thibeault, de Val-d’Amour, est invité au camp d’Équipe Canada Est au Défi mondial de hockey junior A.

– Les coureurs Geneviève Lalonde et Shayne Dobson sont les athlètes de l’année selon Sport NB.

– Geneviève Lalonde et le lanceur Jonathan Doucet sont les athlètes de l’année selon Athlétisme NB.