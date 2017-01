Matthew Welsh vole encore le Titan

Le gardien Matthew Welsh, des Islanders de Charlottetown, a cherché à suivre la rondelle malgré la présence de Pierre-Olivier Joseph et Dawson Theede (15), du Titan d’Acadie-Bathurst. - Collaboration spéciale: Louis Légère

Il y a une semaine, le nom de Matthew Welsh ne disait à peu près rien aux partisans d’Acadie-Bathurst. Ce n’est désormais plus le cas. Cinq jours après avoir permis aux Islanders de vaincre le Titan 3 à 2 avec 42 arrêts, le jeune gardien âgé de 17 ans a refait le coup mardi soir en bloquant 48 rondelles en temps réglementaire, puis quatre des cinq tirs en fusillade, pour mener Charlottetown vers une gain identique de 3 à 2.

Keith Getson a eu l’honneur d’enfiler le but vainqueur au cinquième tour. Antoine Morand, pour le Titan, et Kameron Kielly, pour le Islanders, ont également marqué pendant la fusillade.

Mais la grande vedette du match a sans aucun doute été Matthew Welsh et son nom était sur les lèvres d’une grande parties des 1700 spectateurs qui ont assisté au match. Welsh était aussi le sujet de discussion près du vestiaire du Titan.

«Il a été très bon, a révélé le vétéran Christophe Boivin qui a obtenu quatre tirs au but. Quand tu lances 50 fois vers un gardien et que tu obtiens en plus quatre poteaux, tu gagnes normalement.»

«Peut-être que nous aurions dû garder les choses plus simples, mais sinon je crois que nous avons quand même disputé un bon match. Nous avons contrôlé la rondelle une bonne partie de la soirée», a confié le numéro 11 du Titan.

Avec ce gain, les Islanders (24-12-1, 49pts) s’approchent à un seul point des Sea Dogs de Saint-Jean au sommet de la section des Maritimes. Ces derniers ont toutefois un match en main.

Le Titan (19-16-4, 42pts), lui, s’empare seul du neuvième rang, un point de mieux que les Saguenéens de Chicoutimi.

Dawson Theede (17e), qui s’est également illustré le long des bandes avec sept mises en échec, et Antoine Morand (15e) ont réussi les buts du Titan. Vladimir Kuznetsov, qui ne dérougit pas depuis la mi-novembre, a amassé deux passes. Auteur d’une passe, le défenseur Luc Deschênes a également obtenu sept tirs au but.

Anthony Dumont-Bouchard a réalisé 33 arrêts devant la cage du Titan.

Jake Barter (3e), également auteur d’une mention d’aide, et Kameron Kielly (19e) ont riposté pour les Islanders.

Si Mario Pouliot s’est dit impressionné par le travail du jeune Welsh, il croit néanmoins que ses joueurs auraient pu lui rendre la vie un peu plus difficile.

«Quand un gardien est hot, c’est important de mettre un peu plus de trafic devant lui. Mais il reste quand même que nous avons obtenu 50 lancers et que nous avons frappé quatre fois le poteau. Dans l’ensemble, nous avons eu le dessus», a mentionné l’entraîneur.

Pouliot estime par contre que l’équipe a parfois manqué de concentration en zone défensive.

«Pendant quelques minutes en première et dans la première partie du deuxième vingt, les gars semblaient ne pas voir leur concentration à la bonne place. Nous aurions pu être meilleurs en zone défensive», a-t-il indiqué.

Le Titan disputera son prochain match vendredi, alors qu’il rendra visite aux Sea Dogs de Saint-Jean au Harbour Station.