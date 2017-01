Aigles Bleus: une bonne sortie… malgré un jeu blanc

Pour un premier match après le congé des Fêtes, Serge Bourgeois a aimé de ce qu’il a vu des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, mercredi, contre les Huskies de l’Université Saint Mary’s. Même malgré un revers de 3 à 0.

Les Huskies (9-8-1) ont ainsi pu freiner à deux la courte séquence de victoires du Bleu et Or et ils sont maintenant bien installés au quatrième rang du classement général du hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique. Ils prennent du coup une priorité de quatre points sur les Aigles (7-11-1), toujours confinés au sixième et dernier échelon donnant droit aux séries éliminatoires.

Des buts de Hunter Garlent et Mark Triccett en période médiane, chaque fois en supériorité numérique, ont permis à l’Université Saint Mary’s de prendre une sérieuse option sur cette rencontre, chose qui a été confirmée lorsque Ben Duffie a marqué dans un filet désert en fin de match.

Cole Cheveldave a enregistré le jeu blanc en bloquant les 24 tirs en sa direction. Brandon Thibeau a également très bien fait devant la cage des Aigles, bloquant 30 des 32 lancers qu’il a reçu.

«Nous avons joué une bonne partie, a assuré Bourgeois dans ses commentaires d’après-match. Je crois que nous méritions autant qu’eux cette partie, c’est seulement parce que nous n’avons pas marqué de buts. Car nous avons eu nos chances. J’ai dit aux joueurs après le match que si nous jouons comme ça et que les bonds tournent de notre bord, nous allons en gagner plusieurs.»

Quant aux deux pénalités qui ont permis aux Huskies d’inscrire deux buts en moins de trois minutes en milieu de deuxième période, l’entraîneur-chef du Bleu et Or n’a pas voulu mettre la faute sur un manque de discipline de sa troupe.

«Ç’a été un match serré. Une de nos punitions a été parce que nous avons envoyé la rondelle dans les gradins en zone défensive. Ce sont des choses qui arrivent. Les Huskies ont marqué deux beaux buts en avantage numérique. Dans l’ensemble, je suis satisfait de l’effort», a-t-il souligné.

Il n’en demeure pas moins que les Aigles Bleus n’ont pu générer que quatre maigres tirs au but en troisième période.

«On était un petit peu rouillé dans la finition, c’est vrai. La saison dernière, le genre de jeu que nous avons manqué nous aurait donné un but, mais pas cette année», soutient Bourgeois.

Les Aigles Bleus poursuivront leur périple sur la route en rendant visite aux Axemen de l’Université d’Acadia (11-6-1, 2e position) samedi soir, à Wolfville en Nouvelle-Écosse.

«C’est un endroit où c’est difficile de jouer avec leur glace olympique. Ça va aussi nous prendre trois heures pour s’y rendre. Mais ce ne sont pas des excuses. Si nous y mettons l’effort et que nous jouons de la bonne manière, nous pouvons avoir du succès», indique l’entraîneur-chef.

L’U de M devrait d’ailleurs pouvoir compter sur la présence de Samuel LeBlanc et Joël Blanchard pour cette rencontre. Ils ont dû quitter le match de mercredi en raison de blessures mineures.