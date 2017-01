Retour sur 2016 – De la demi-finale aux bas-fonds, l’année des Wildcats

Les Wildcats de Moncton auront fait passer leurs partisans par toute la gamme des émotions en 2016 avec une deuxième participation de suite à la demi-finale de la LHJMQ, mais aussi avec le début de gigantesques travaux de reconstruction.

L’année a débuté avec des transactions qui ont amené le gardien Keven Bouchard et l’attaquant Vaclav Karabacek à Moncton.

L’équipe de Darren Rumble se préparait clairement à atteindre le carré d’as du circuit Courteau pour la deuxième année de suite.

La métamorphose allait aussi inclure Joey Richard, Campbell Pickard, Cody Donaghey, Ryan Mooney et Austin Kosack.

En mars, l’Américain Conor Garland est devenu le meilleur pointeur de l’histoire des Wildcats en récoltant un 327e point en carrière contre les Mooseheads de Halifax.

Le numéro 8 allait remporter un deuxième titre des pointeurs du circuit de suite et un second titre de joueur par excellence consécutif lors du gala des Rondelles d’or.

La bande à Darren Rumble a bien entrepris les séries en disposant des Tigres de Victoriaville en cinq parties. Ils allaient ensuite liquider les Olympiques de Gatineau en six rencontres.

L’Allemand Manuel Wiederer a un peu volé la vedette à Conor Garland lors des séries. Après les 11 premières parties, il avait marqué 11 fois.

Moncton avait rendez-vous avec les éventuels champions, les Huskies de Rouyn-Noranda et le Dieppois Philippe Myers, en demi-finale.

Tirant de l’arrière 3-1 dans la série, le gardien Keven Bouchard allait déclarer que son équipe se retrouvait devant le mont Everest.

Les Wildcats ont gravi la montagne à moitié en remportant la cinquième rencontre. Lors du sixième match, les locaux avaient réussi à se donner une priorité de 4 à 1 en deuxième période.

Les amateurs rêvaient déjà à un septième match et possiblement à une présence en grande finale.

Sauf que l’équipe de l’Acadien Philippe Myers n’avait pas dit son dernier mot. Les Huskies ont marqué quatre buts sans réplique pour se sauver avec une victoire de 5 à 4 et les honneurs de la série en six rencontres.

Malgré cette fin de carrière en queue de poisson, Conor Garland a raflé quatre trophées lors du gala de reconnaissance des Wildcats le 5 mai.

Kevin Klima (recrue de l’année), Zachary Malatesta (joueur défensif), Zach MacEwen (joueur le plus amélioré), Lane Cormier (joueur étudiant), Stephen Johnson (engagement communautaire) et Manuel Wiederer (héros obscur) ont aussi été récompensés.

La direction de l’équipe a semblé satisfaite de cette saison 2015-2016 puisque le directeur des opérations hockey Roger Shannon a paraphé une nouvelle entente de trois ans le 18 mai.

En juin, les Wildcats ont entrepris les grands travaux de rénovation en embauchant le gardien Matthew Waite.

Quelques jours plus tard, Moncton repêchait des espoirs comme Noah Massie, Derek Dicaire, Jacob Hudson et Alexandre Veilleux, des patineurs qui représentent l’avenir de l’équipe. Ils ont aussi acquis les attaquants Jeremy McKenna et Adam Capanelli, qui auront leur mot à dire au cours des trois prochaines saisons.

Au repêchage européen, Moncton a mis la main sur le défenseur suisse Simon Le Coultre.

Mais la véritable métamorphose de l’équipe a réellement pris son envol en novembre, quand la direction de l’équipe a montré la porte au vétéran gardien Keven Bouchard, après un début de saison en dent de scie.

Le virage jeunesse allait atteindre de nouveaux sommets en décembre à l’ouverture de la période des transactions. Kevin et Kelly Klima, Cameron Askew, Adam Holwell, Alex Savoie et Zachary Malatesta ont tous été expédiés sous d’autres cieux.

Alors que le petit monde des Wildcats a fait la transition vers 2017, pas moins de 11 recrues (Sam Meisenheimer, Jeremy McKenna, Derek Dicaire, Jonathan Aspirot, Adam Capanelli, Mika Cyr, Noah Massie, Connor Senken, Simon Le Coultre, Matthew Waite et Dominik Tmej) et quatre nouveaux venus (Francis Thibeault, Julien Tessier, Charles Taillon et Alexandre Renaud) auront la lourde tâche de relancer l’équipe pour le reste de la saison.