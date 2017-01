Retour sur 2016 – Top 10 web: nos articles sportifs les plus lus

Vous êtes toujours très nombreux à lire nos écrits dans la section sportive sur le format papier de l’Acadie Nouvelle, mais vous vous informez de plus en plus à travers notre site web. Voici donc les 10 articles les plus populaires sur www.acadienouvelle.com de l’année 2016.

1 – La suspension d’une jeune joueuse par Hockey NB suscite un tollé dans le Nord-Ouest (21 mars, 10 040 vues)

La suspension récente imposée à une jeune hockeyeuse de Grand-Sault, Shani Rossignol, suscite la colère de la direction de l’équipe féminine de hockey interscolaire des Élites de la polyvalente Thomas-Albert et de la direction de l’établissement scolaire. – Sébastien Lachance

2 – La LHSNE baigne encore une fois dans la violence inutile (31 janvier, 9888 vues)

Brandon Kenny et Nick Foran, deux matamores notoire du Au P’tit Mousse de Lamèque, ont plongé la Ligue de hockey senior Nord-Est dans un autre embarrassant épisode de violence, vendredi soir, à l’Aréna des Îles. Les deux incidents, qu’on peut visionner dans les médias sociaux, font même passer les scènes de la pagaille de novembre à Amqui pour un film de Disney. – Robert Lagacé

3 – La Ligue de hockey senior Nord-Est chasse deux durs à cuire (13 décembre, 9010 vues)

Les goons n’ont plus leur place dans la Ligue de hockey senior Nord-Est et Roger Brun vient d’en faire une autre remarquable démonstration en chassant pour toujours les durs à cuire Cory Smearer, des Hawks d’Elsipogtog, et Sullivan Cullen, des Stallions de Montague. – Robert Lagacé

4 – Sébastien Savage… déjà un peu plus de 10 ans (11 janvier, 8990 vues)

Il n’y aura jamais rien de facile dans sa vie de tous les jours. Les petits gestes anodins que nous tenons tous pour acquis représentent pour lui un défi quotidien. Mais une décennie après le terrible accident qui l’a laissé tétraplégique, Sébastien Savage est enfin un homme heureux. – Stéphane Paquette

5 – Vikings-Au P’tit Mousse: une fin de série disgracieuse (16 février, 8239 vues)

Il était temps que ça se termine. La série opposant le Au P’tit Mousse de Lamèque aux Vikings du Restigouche-Nord a atteint un tel paroxysme qu’un peu tout le monde s’entend pour dire qu’un match supplémentaire aurait été un match de trop. Rien que sur Facebook, où des vidéos soulignant les moments «forts» de chaque rencontre étaient publiées (sans pause publicitaire), on se sentait parfois comme si on était en train de visionner Game of Thrones sur la chaîne HBO. – Robert Lagacé

6 – Le double deuil de Bernard DeGrâce (18 mai, 7611 vues)

Le matin du 6 octobre 2001, Bernard DeGrâce ignore encore que sa vie, ainsi que celle de sa famille, s’apprête à basculer dans une période douloureuse, pour ne pas dire cruelle, de plusieurs mois. Ce soir-là, dans un match présenté à la grandeur du pays, via la CBC, au Skyreach Centre d’Edmonton, l’arbitre acadien voit sa saison se terminer abruptement quand un tir frappé du défenseur des Oilers Steve Staios lui fracture le tibia. Deux mois plus tard, le 12 décembre, le malheur frappe encore plus fort quand son frère cadet et gardien de l’organisation des Flyers de Philadelphie, Yannick, trouve la mort dans un accident d’automobile sur la route glacée de la Transcanadienne, à la hauteur de Saint-Jacques. Dans la voiture se trouve aussi l’un de ses amis, Jeff Matchett, qui subit le même triste sort. Enfin, en février 2002, Bernard DeGrâce surprend tout le monde en mettant un terme à sa carrière d’arbitre. – Robert Lagacé

7 – «Le hockey mineur, c’est devenu une business» – Frantz Jean (22 juillet, 6833 vues)

«Le hockey mineur, c’est devenu une business. Tout le monde tire la couverte de son bord et tout le monde veut faire son argent. L’objectif, c’est le volume. Ce n’est pas de produire des bons gardiens de but, mais d’amener de l’eau au moulin pour faire tourner l’opération. C’est dommage, mais c’est la réalité du sport amateur aujourd’hui.» Un entretien avec Frantz Jean, l’entraîneur des gardiens du Lightning de Tampa Bay, c’est toujours passionnant. Celui qui réside à Dieppe durant la période estivale n’a jamais eu la langue dans sa poche et il a sa petite idée sur les problèmes que nous semblons avoir à produire des bons jeunes gardiens de but au Canada depuis plusieurs années. – Stéphane Paquette

8 – Roberto «Bob» Bissonnette: des amis pour la vie à Caraquet (6 septembre, 6561 vues)

Roberto «Bob» Bissonnette s’est fait des amis pour la vie à Caraquet pendant la seule saison où il a porté l’uniforme des Acadiens du Grand Caraquet. En l’espace de seulement 13 matchs, où il a inscrit sept buts et 19 points en plus d’écoper de 109 minutes de pénalité, le fougueux attaquant n’a pas seulement fait sa marque sur la patinoire pendant la saison 2008-2009. Il a aussi changé la vie de ses coéquipiers. À tout jamais. – Réal Fradette

NDLR: À ce texte s’ajoute «J’t’aime mon chum» (6 septembre, 74 630 vues)

Tristesse, choc, incompréhension d’un côté. Joie de vivre, rassembleur, une amitié unique de l’autre. Les anciens coéquipiers de Roberto «Bob» Bissonnette chez les Acadiens du Grand Caraquet vivent des émotions aux antipodes depuis 72 heures. L’ex-porte-couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst a marqué de manière indélébile la mémoire de ses compagnons de jeu pendant la saison 2008-2009 de la Ligue de hockey senior de la Côte-Nord. – Réal Fradette

9 – Finale LHSNE – Une «punition discutable», regrettent les joueurs des JC’s (29 mars, 5867 vues)

«C’est de valeur que le match a été décidé par une décision des arbitres et non par les joueurs sur la glace à cinq contre cinq. C’est dommage que ça n’ait pas été décidé par la meilleure équipe, mais par une punition discutable.» Le vétéran Pierre Richard digérait encore très mal les événements qui se sont produits 24 heures plus tôt au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche. Le numéro 16 des JC’s croit fermement que l’équipe locale s’est fait voler le match, et par conséquent, la série. – Robert Lagacé

10 – Hockey senior: Brandon Kenny banni pour au moins deux ans (23 février, 5817 vues)

La Ligue de hockey senior Nord-Est a finalement tranché dans le dossier de Brandon Kenny. Le dur à cuire du Au P’tit Mousse de Lamèque a été banni du circuit pour une durée minimum de deux ans, effective au moment des incidents survenus le 29 janvier à l’Aréna des Îles, en plus de se voir attribuer une amende de 1000$. Le président de la LHSNE, Roger Brun, a de plus révélé que Kenny n’était pas nécessairement au bout de ses peines, puisqu’il devra ensuite comparaître devant l’exécutif du circuit qui sera alors en place. C’est ce même exécutif qui décidera, au terme de cette comparution, si le hockeyeur de Miramichi aura le droit de jouer à nouveau dans la ligue. – Robert Lagacé