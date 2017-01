Retour sur 2016 – Toute une année pour les Sea Dogs

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont connu toute une année 2016. L’équipe de Danny Flynn est passée à un cheveu d’atteindre la finale de la LHJMQ au printemps dernier, mais ça ne pourrait être que partie remise pour eux.

Les hommes en bleu et blanc ont poursuivi sur leur lancée en amorçant la nouvelle campagne en lion.

L’ajout du gardien Callum Booth ne fait que renforcer un groupe déjà dominant.

Parmi ce talentueux noyau, on retrouve l’Acadien Alexandre Bernier, qui a finalement rejoint l’équipe à plein temps en janvier.

En moins de deux ans, le patineur âgé de 18 ans est passé du midget AAA (Flyers de Moncton), au junior A (Commandos de Dieppe) pour aboutir dans la LHJMQ.

Il avait déclaré le 5 janvier qu’il voulait prouver qu’il était bien plus qu’une mesure d’urgence pour les Sea Dogs et il a amplement prouvé son point.

En première ronde des séries, la bande à Danny Flynn avait rendez-vous avec le Titan d’Acadie-Bathurst.

Malgré une vaillante lutte de l’équipe du nord, les puissants Sea Dogs ont liquidé leur adversaire en cinq rencontres.

Ce fut pas mal plus compliqué lors du deuxième tour, alors que les Screaming Eagles du Cap-Breton ont chèrement vendu leur peau.

Saint-Jean a eu besoin de victoires lors des sixième et septième parties pour finalement éliminer l’équipe de Marc-André Dumont.

En demi-finale, l’équipe de Danny Flynn a manqué de gaz, baissant pavillon en cinq rencontres face aux Cataractes de Shawinigan.

«L’équipe est partie de loin et on a vu une belle évolution», avait déclaré le directeur général Darrell Young, qui allait pourtant être remercié de ses services quelques semaines plus tard.

Cette fin de saison 2015-2016 a vu l’émergence de beaux talents comme Mathieu Joseph, Matthew Highmore, Joe Veleno, Spencer Smallman et Samuel Dove-McFalls, pour ne nommer que ceux-là.

Au repêchage du 4 juin à Charlottetown, Saint-Jean a opté pour les attaquants Olivier Mathieu (11e) et Shane Bowers (32e) lors des deux premiers tours de l’encan.

Sauf que six mois plus tard, Bowers est toujours aux États-Unis, alors que Mathieu vient d’être échangé aux Remparts de Québec dans le troc de Callum Booth.

Au 72e échelon, les Sea Dogs ont fait confiance au défenseur acadien Simon Elsliger, des Flyers de Moncton. Son coéquipier Thomas Ashe allait entendre son nom en neuvième ronde (159e).

Parlant de repêchage, ce sont justement les Sea Dogs qui seront les hôtes de l’encan 2017. L’événement aura lieu le 3 juin au Harbour Station.

Le début de saison 2017-2018 a été plutôt pénible pour l’équipe de Danny Flynn. Il faut dire que près d’une dizaine de vétérans ont participé à des camps professionnels.

Quand tout ce beau monde est rentré au bercail, la machine des Sea Dogs s’est mise en marche. Tellement qu’à la pause des Fêtes, Saint-Jean trônait au premier rang du classement de la LHJMQ avec une fiche de 22-7-3-1.

Avec une brigade défensive qui comprend maintenant le gardien Callum Booth, ainsi que les défenseurs Thomas Chabot, Oliver Felixson, Bailey Webster, Jakub Zboril, Luke Green et Alexandre Bernier, Saint-Jean peut logiquement aspirer aux grands honneurs.

C’est la même chose en attaque avec des patineurs comme Nathan Noel, Joe Veleno, Mathieu Joseph, Matthew Highmore et Spencer Smallman.

Vous pouvez aussi parier un petit 2$ que la direction de l’équipe va tenter d’ajouter un ou deux éléments de premier plan à ce groupe déjà très talentueux avant la conclusion de la période des transactions le 6 janvier. Déjà, Julien Gauthier, des Foreurs de Val-d’Or, déménagerait sa poche d’équipement à Saint-Jean.

C’est donc avec un optimisme débordant et une frénésie évidente que les partisans des Sea Dogs terminent l’année 2016 et salivent déjà à ce qui pourrait se passer en 2017.