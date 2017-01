Le Canadien, l’équipe préférée en Atlantique

Max Pacioretty (67) et ses coéquipiers célèbrent la victoire du Canadien de Montréal en prolongation face aux Stars de Dallas, mercredi. - Associated Press: LM Otero

Le Canadien de Montréal a la cote d’amour des amateurs de hockey de la LNH au Canada Atlantique et spécialement au Nouveau-Brunswick.

Un sondage de Corporate Research Associated (CRA) auprès de 1503 répondants, du 10 novembre au 1er décembre, a placé le Tricolore en avant des autres équipes du circuit Bettman dans trois des quatre provinces.

Au total, plus d’un résident de l’Atlantique sur quatre (26%) affirment que le Canadien est sa formation préférée, dont plus de un sur trois (35%) au Nouveau-Brunswick. Les Terre-Neuviens (25%), les Insulaires (21%) et les Néo-Écossais (20%) sont aussi très attachés à la Sainte-Flanelle.

Il est suivi par les Maple Leafs de Toronto. Les représentants de la feuille d’érable obtiennent 20% en Atlantique, dont près de un sur quatre (24%) à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, 19% en Nouvelle-Écosse contre seulement 16% au N.-B.

Très loin derrière, on retrouve les Bruins de Boston (5%) et les Penguins de Pittsburgh (4%).

L’enquête révèle également que 17% des répondants, soit un sur six, ne s’intéressent pas au hockey ou encore n’ont pas d’équipes favorites. De ce groupe, les femmes sont majoritaires, soutient CRA.

Cinq des six équipes originales de la LNH figurent dans le palmarès des 10 équipes favorites des amateurs de l’Atlantique. Les Red Wings de Detroit et les Blackhawks de Chicago n’ont cependant la faveur que de 1% des partisans. Seuls les Rangers de New York ne font pas partie de cette liste.

Les autres équipes canadiennes peinent également à construire une niche de fans dans les quatre provinces situées à l’est du Québec. Les Sénateurs d’Ottawa, les Canucks de Vancouver, les Oilers d’Edmonton, les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg glanent seulement 1% ou moins d’appuis.

Sans surprise, c’est dans le fief de Sidney Crosby et de Brad Marchand – la Nouvelle-Écosse – que les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston obtiennent leur meilleure score (6%) du sondage.

La marge d’erreur est de plus ou moins 2,5% 19 fois sur 20.