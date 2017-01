Qui, de Lamèque ou Elsipogtog, ira au tournoi de la Coupe Allan?

Lentement mais sûrement, la distribution de la Coupe Allan prend forme. D’ici dimanche en fin d’après-midi, les JC’s de Bouctouche connaîtront les deux équipes de l’Atlantique qui se pointeront le bout du nez au Centre J.-K.-Irving, du 10 au 15 avril. Si les hôtes du tournoi savent depuis déjà plusieurs mois que les Cataracts de Grand Falls-Windsor seront dans le portrait, c’est dans moins de 72 heures qu’ils apprendront qui, du Au P’tit Mousse de Lamèque ou des Hawks d’Elsipogtog, s’invitera à leur tour sur le plancher de danse.

Dans le camp du Au P’tit Mousse, inutile de dire que cette série contre les Hawks retient toute l’attention. Les joueurs sont à la fois fébriles et affamés.

D’ailleurs, hormis Francis Rochon, qui n’en demeure pas moins tout près d’un retour au jeu après avoir soigné une commotion cérébrale, l’entraîneur-chef Michel Rail pourra compter sur un alignement complet. C’est tellement complet que même Pierre-Paul Landry et Shane Dallaire devront regarder le match des gradins.

«Nous sommes super excités, affirme le gardien Charles Austin. D’autant plus que ça va se dérouler devant nos partisans. Ça va être comme des matchs de séries éliminatoires.»

«C’est évident que tous les gars dans l’équipe aimeraient remporter le championnat de la ligue, mais le but ultime de cette saison est de prendre part à la Coupe Allan, surtout que ç’a lieu dans notre arrière-cour», révèle pour sa part le vétéran Jeff Wilson.

«Comme joueur, nous n’aurons probablement plus jamais une telle occasion. C’est d’ailleurs pourquoi, pour les prochains jours, notre concentration est entièrement tournée vers cette mini-série contre les Hawks», confie Wilson.

Il n’en reste pas moins que cette série 2 de 3 contre les Hawks est loin d’être gagnée. Et il ne se trouve pas un gars dans le vestiaire du Au P’tit Mousse à croire le contraire.

«Nos deux victoires contre les Hawks en début de saison sont bonnes pour la confiance, mais sans plus», estime le capitaine Charles Bergeron.

«Les Hawks ont eu la chance de jouer le même genre de mini-série, le mois dernier, contre les Vikings du Restigouche-Nord et ça pourrait les aider. Les Hawks ont vraiment une bonne équipe avec d’excellents défenseur et du punch à l’attaque», indique Bergeron.

«Il va falloir jouer avec discipline, contrôler ce qui peut être contrôlé. Il faut éviter de se sortir nous-mêmes du match. Ça va être du hockey serré. Heureusement, pour une rare fois cette saison, nous allons avoir une équipe complète», mentionne le capitaine.

Wilson est lui aussi d’avis que l’entrée en scène de plusieurs nouveaux venus, à commencer par les Steven Croteau, Samuel Paquet, René-Guy Haché et Bryce Silliker, vont grandement aider.

«Nous espérons que ces joueurs vont nous propulser au-dessus des autres équipes pour le reste de la saison», dit-il.

«Cela dit, les Hawks aussi connaissent l’enjeu de cette mini-série. Eux aussi veulent participer à la Coupe Allan. C’est primordial que nous respections notre système défensif. Il faut aussi éviter de nous mettre dans le trouble en écopant de mauvaises pénalités. Ce serait une grave erreur de leur donner trop souvent l’avantage en nombre sur la glace. Les Hawks sont trop bons pour que nous leurs donnions pareille chance», ajoute Wilson.

C’est aussi l’avis de Charles Austin.

«Les Hawks sont très dangereux en zone offensive, particulièrement en raison de leurs défenseurs qui ont des lancers puissants. Ils aiment refiler la rondelle à des gars comme Trey Lewis et Chad Denny à la pointe pour ensuite aller s’installer devant le filet pour obstruer la vue. Ils utilisent souvent cette stratégie, même à cinq contre cinq. Il faudra être vigilant», prévient Austin.

Tous les matchs de cette mini-série seront disputés à l’Aréna des Îles à Lamèque. Ça débute vendredi soir à 20h30 pour se poursuivre samedi à compter de 19h. Si nécessaire, un troisième duel aura lieu dimanche sur le coup de 14h.

Les trois autres participants de la Coupe Allan, soit l’Ontario, le centre gauche (Manitoba et Saskatchewan) et l’Ouest (Alberta et Colombie-Brittanique), seront connus plus tard pendant l’hiver.

Deux autres matchs sont au programme en fin de semaine dans la LHSNE. Les JC’s rendront visite aux Stallions de Montague, samedi, puis accueilleront le même club dimanche au Centre J.-K.-Irving. Les Vikings du Restigouche-Nord ont congé ce week-end.

Les Hawks veulent gâcher la fête à Lamèque

Les Hawks d’Elsipogtog vont se présenter à Lamèque avec la ferme intention de gâcher la fête dans l’Aréna des Îles. Les hockeyeurs du comté de Kent veulent participer à la Coupe Allan et les joueurs du Au P’tit Mousse ont intérêt à jouer du gros hockey pour les empêcher d’atteindre leur objectif.

«C’est une grosse fin de semaine pour notre équipe, indique le défenseur Chad Denny. Mais pas seulement pour l’équipe, mais aussi pour la communauté d’Elsipogtog et tous les autres Premières Nations de la province.»

«Je peux me tromper, mais je crois que nous avons la chance de devenir la première Première Nation de l’histoire à prendre part au tournoi de la Coupe Allan. Nous voulons participer au tournoi à Bouctouche», révèle Denny.

«Tous les gars sont excités pour cette mini-série contre Lamèque. Nous allons nous présenter et jouer le genre de hockey dont nous sommes capables. Nous sommes confiants. Ça va être une fin de semaine extraordinaire pour les amateurs de hockey», indique l’arrière étoile des Hawks.

L’attaquant Phil Farrow est lui aussi convaincu que les Hawks vont sortir vainqueur de cette mini-série.

«Depuis que la saison est commencée, notre objectif principal a toujours été de nous qualifier pour le tournoi de la Coupe Allan», dit-il.

«Je sais que les matchs auront lieu à Lamèque, mais je ne nous vois aucunement comme les négligés. Les deux équipes sont de forces égales à mes yeux.»

«Il faudra jouer avec combativité et mettre de la pression sur leurs joueurs dans les trois zones. Lamèque est une équipe difficile à jouer contre, particulièrement dans leur aréna. Il faut donc éviter le banc des pénalités. C’est justement un aspect du jeu qui nous a fait mal récemment. Il faut jouer avec discipline», martèle Phil Farrow.