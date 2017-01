Henri Goguen vit un «petit miracle» avec les Miracles

Les Miracles de Moncton se font un point d’honneur de s’intégrer le plus possible à leur milieu. Le groupe de Paul Mokeski multiplie les activités à saveur communautaire tout au long de sa saison, que ce soit dans les écoles, les centres jeunesse ou dans les refuges de sans-abris. Même qu’à l’occasion, l’équipe de basketball professionnelle se permet de réaliser des «petits miracles».

Henri Goguen est un fervent de basketball depuis sa plus tendre enfance. En 2004, l’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent a vu sa vie basculer quand son médecin lui a appris qu’il est atteint de la maladie de Parkinson.

Malgré tout, l’avide sportif ne se laisse pas abattre. Le tennis, le ping-pong, le golf, le billard et les quilles font encore et toujours partie de son quotidien.

Mais le basketball occupe une place spéciale dans son coeur.

«J’ai toujours eu une grosse passion pour le basketball. J’ai toujours joué à l’école (Clément-Cormier). J’aime la rapidité du jeu», explique l’homme âgé de 56 ans.

Il y a une semaine, Henri Goguen a vécu un moment qu’il n’oubliera jamais en posant le pied sur le parquet du Colisée en compagnie des joueurs des Miracles.

Malgré la nervosité, l’Acadien s’est éclaté en compagnie des gentils géants en orange, blanc et noir.

«Je voulais surtout avoir du plaisir. J’étais un peu rouillé, mais ça s’est bien passé, raconte-t-il. C’est sûr que j’étais meilleur avant. Aujourd’hui, mes jambes sont moins fortes et ma condition physique en général est moins bonne. L’accueil des gars a été vraiment fantastique. J’ai beaucoup aimé mon expérience.»

L’entraîneur Paul Mokeski affiche un grand sourire quand on lui parle de sa «recrue» acadienne.

«Quand nous avons entendu son histoire, nous avons décidé de réaliser son rêve. On sait qu’il adore le basketball et les Miracles. On voulait qu’il sente qu’il fait partie de l’équipe», mentionne le choix de deuxième ronde des Rockets de Houston (NBA) en 1979.

«On s’est dit que ce serait formidable de lui permettre de raviver plusieurs beaux souvenirs en lui offrant la chance de se promener sur le terrain et de tirer des ballons avec les joueurs.»

La présence d’Henri Goguen a eu un gros impact sur ses joueurs, affirme l’entraîneur.

«Nous faisons beaucoup de travail bénévole pour venir en aide à notre communauté, mais nous voulons aussi montrer à ces gars-là à quel point ils sont chanceux d’être ici et de pratiquer le sport qu’ils aiment», souligne-t-il, les yeux brillants.

«Parfois, les entraînements sont difficiles, les longues randonnées en autobus aussi. Mais au bout du compte, est-ce plus difficile que ce que d’autres gars ont à traverser comme épreuve?»

Paul Mokeski s’est dit impressionné par le talent d’Henri Goguen, qui a déjà réussi 22 paniers de suite dans le passé.

«Il peut tirer, ça, c’est sûr. Nous avons trois gars dans l’équipe qui pourrait peut-être réussir 22 paniers de suite, mais c’est à peu près tout. C’était incroyable de voir un sourire dans son visage. Ça donne une bonne dose d’énergie et d’enthousiasme à tout le monde», poursuit le pilote des Miracles.

«Nous aimons le basketball, et parfois, on a l’impression que c’est une question de vie ou de mort pour nous. Mais au fond, c’est juste un jeu. Il y a plein de gens ordinaires qui vivent des vraies situations de vie ou de mort tous les jours.»

Plusieurs joueurs des Miracles sont demeurés sur le terrain avec Henri Goguen, de longues minutes après la fin de la séance d’entraînement.

Jordan Stotts était l’un d’eux.

«On se sent privilégié d’être payé pour jouer au basketball. C’est important pour moi de redonner quelque chose aux gens de la communauté», indique l’athlète de Des Moines (Iowa).

«Henri était pas mal bon. À un moment, il a réussi sept paniers de suite. Je pense qu’il pourrait nous donner des leçons!»

Le brio de l’Acadien a semblé inspirer les joueurs des Miracles, qui ont été chercher une victoire de 110 à 108 sur les Highlanders du Cap-Breton quelques heures plus tard.