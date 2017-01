Ski de fond: Thierry Dugas s’en va pour apprendre dans l’Utah

Thierry Dugas ne songera pas à un podium, en fin de semaine, aux épreuves de sélection pour les Championnats du monde junior de ski en fond présentés en Utah. Il est le premier à dire que penser de la sorte serait contre-productif. Mais l’expérience qui sera acquise aux côtés des meilleurs jeunes fondeurs américains et canadiens vaudra assurément toutes les médailles du monde, croit-il.

Le jeune fondeur âgé de 16 ans de Caraquet s’est donc dirigé vers le coeur des États-Unis, avec son père et entraîneur Paul Dugas, avec l’intention ferme d’absorber tout ce qui pourra l’être afin de faire de lui un meilleur coureur.

À sa première saison dans la catégorie junior, Dugas se retrouvera sur la ligne de départ de la poursuite de 15 km en style patin samedi, aux éliminatoires du sprint en pas classique dimanche avant de terminer mardi par une «ballade» de 10 km classique avec départ groupé.

Le duo a pris l’avion très tôt de Moncton vendredi et s’est rendu à Park City, tout près de Salt Lake City, au parc Soldier Hollow qui a accueilli les épreuves olympiques en 2002.

«Ce sera très différent des courses de la Coupe Nouveau-Brunswick, lance Thierry Dugas. En fait, ce sera plus fort que les Jeux du Canada. Mes adversaires sont des gars plus vieux et nous n’aurons pas les mêmes objectifs. Ils visent une place aux championnats du monde et c’est pourquoi ils sont là-bas depuis une semaine.»

S’il reconnaît que ce sera quelque peu intimidant de se retrouver sur la même ligne de départ que ces puissants athlètes, l’adolescent entend toutefois démontrer qu’il peut tenir son bout. Mais avant tout, il étudiera le comportement de ces glisseurs afin de comprendre ce que ça prend pour atteindre un tel niveau d’excellence.

«Pour moi, être là est une façon d’être meilleur en tout: la course, les tactiques, le comportement, l’entraînement. Ce sera tout un bagage d’expérience et de maturité. Je ne me concentre pas sur les résultats et je ne veux même pas me mettre des temps en tête», poursuit celui qui a amené pas moins de 12 paires de ski pour l’occasion.

Du côté de son père, ces sélections représentent la plus grosse course de ski de fond de la saison pour son fils dans la catégorie junior (U-20). Les meilleurs du continent nord-américain seront présents, note-t-il.

«Pour Thierry, c’est un avant-goût de ce que ça lui prend et de ce qu’il doit faire pour atteindre ces niveaux. On va là pour apprendre, pour explorer. Ensuite, ce sera à lui de décider. Ce sont aussi de nouveaux défis pour lui», soutient Paul Dugas, tout en ajoutant que son fils se prépare à ces événements depuis le début de l’été grâce à un entraînement intensif qui a notamment inclus deux visites en novembre au parc Montmorency, au Québec, sur un anneau de neige spécialement conçu pour les fondeurs.

La saison 2016 de Thierry Dugas a notamment inclus une troisième place à une épreuve de la Coupe Québec et une 13e position en sprint aux championnats nationaux.