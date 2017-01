Du squash de haut niveau à Moncton

Jean-Michel LeBlanc, de Dieppe, aura l’honneur de lancer le Championnat canadien masculin de squash par équipe, vendredi matin, à Moncton.

Le numéro un provincial et le reste de la formation du Nouveau-Brunswick 1, complétée par Adam King, de Fredericton, et Michael Rinzler, de Moncton, se mesureront à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pendant ce temps, N.-B. 2 (Justin Saulnier et Maurice Belliveau, de Moncton, ainsi que Philip Leonard, de Fredericton) affrontera la Nouvelle-Écosse.

Tous les matchs de cette compétition, qui regroupe 11 équipes en provenance de huit provinces, territoires et forces armées canadiennes, seront disputés sur les trois courts que la Ville de Moncton a obtenu de l’organisation des Jeux panaméricains de 2015, à Toronto, et de Squash Canada.

La compétition sera forte alors que quatre des 10 meilleurs joueurs du pays seront présents. la sélection du Québec armée de Shawn De Lierre, de Montréal, un vétéran du sport et deux fois champion canadien, est l’équipe favorite. De Lierre sera accompagné de David Baillargeon (9e au pays) et de son frère Jason. L’Ontario, le Manitoba et l’Alberta sont respectivement semés comme étant les 2e, 3e et 4e favoris.

Les premières séries de match commenceront dès vendredi matin à 9h. Les demi-finales et finales seront présentées samedi et dimanche dès midi. Il y aura également une rencontre de démonstration vendredi à 19h sur les courts de Squash Moncton. Quatre des meilleurs joueurs du championnat y prendront part.

Les spectateurs auront droit à un affichage informatisé des pointages des parties. De plus, Bell Aliant assurera la diffusion internet de tous les matchs, ce qui donnera la chance aux intéressées de tout le pays de suivre la compétition, a fait savoir le président du comité organisateur, Ryan Morris. qui croit que de tels investissements sauront impressionner la présidente de Squash Canada, Lolly Gillen, qui sera sur place lors de la fin de semaine.

«Il y aura assurément plusieurs discussions sur à quoi d’autre Squash Moncton pourrait s’attendre à l’avenir, estime le président du club Patrick Daigle. Le nombre de membres au club (350) augmente très rapidement alors que plusieurs découvrent un sport exaltant qui donne une bonne santé. C’est ce goût de jouer, que ce soit pour des jeunes ou des adultes, qui donne aussi le goût de voir ce sport se jouer à son meilleur et c’est ce que nous aurons lors des prochains jours.»