Ringuette: l’équipe U-16 du N.-B. en argent à Pierrefonds

Équipe Nouveau-Brunswick voit grand. Le groupe dirigé par Mark Beal veut monter sur le podium lors des prochains Championnats canadiens de ringuette qui auront lieu à Edmonton en mars dans le groupe des U-16. Nos représentantes ont donné un petit aperçu de leur beau potentiel en fin de semaine avec une médaille d’argent récoltée lors du tournoi de ringuette de Pierrefonds 2017.

Et avec un peu de chance et un peu plus d’expérience, c’est avec la médaille d’or au cou qu’elles seraient rentrées à la maison.

«On menait 6 à 4 avec une minute à faire au match. Notre manque d’expérience s’est fait sentir et on s’est un peu effondré», raconte l’entraîneur de la formation inscrite dans la division junior AA

«Il faut dire que l’équipe des Laurentides a une joueuse exceptionnelle (Mégane Fortin), elle a quelque chose comme 54 buts en 14 parties cette saison et elle a été très difficile à contenir», ajoute-t-il.

Les Québécoises ont finalement remporté l’or avec un gain de 7 à 6 en prolongation.

Malgré la déception, Mark Beal se dit comblé par la performance de sa troupe.

«Nous avons appris quelques belles leçons. Je suis quand même impressionné du rendement de cette jeune équipe. Ce sont de très bonnes athlètes, qui sont dévouées à leur sport.»

L’exploit est de taille quand on réalise que cette équipe est en pleine reconstruction cette saison.

«Nous avons une jeune équipe, avec seulement quatre vétéranes qui sont de retour de l’an passé. Il faut aussi mentionner que l’équipe des Laurentides est championne canadienne en titre de notre catégorie», fait remarquer l’entraîneur.

Ce dernier croyait fermement que son équipe pouvait logiquement viser une médaille à Pierrefonds, malgré son manque d’expérience.

«Dès le début du tournoi, j’avais bon espoir que mes filles puissent monter sur le podium. Notre objectif était de se rendre jusqu’en finale et c’est ce que nous avons réussi à faire. La médaille d’or nous a filé entre les doigts, mais c’est une bonne dose d’expérience», précise-t-il.

Une leçon qui pourrait leur rapporter gros en fin de compte.

«Cette performance me dit que mon équipe sera une sérieuse prétendante à une médaille lors des prochains championnats nationaux», avance Mark Beal.

Les championnats canadiens aura lieu du 27 mars au 1er avril à Edmonton, en Alberta.

Seulement deux équipes du Nouveau-Brunswick (les deux dirigées par Gilles Proulx) ont réussi à remporter une médaille dans l’histoire de cette compétition dans le groupe des U-16.

L’équipe de Mark Beal n’a pas été la seule à s’illustrer à Pierrefonds, puisque deux autres formations ont aussi mérité une médaille d’argent.

Les Stingers du Sud-Est se sont inclinées 5 à 4 face aux Panthères de Repentigny dans la finale Benjamine A.

Dans la catégorie junior A, l’équipe du Nouveau-Brunswick a baissé pavillon 4 à 2 devant le Wave de l’Île-du-Prince-Édouard.