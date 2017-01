Aigles Bleues: le moment serait bien choisi de débloquer en attaque…

Katryne Villeneuve, des Aigles Bleues de l'Université de Moncton (96), n’a marqué qu’une fois malgré plus de 100 tirs au but cette saison. - Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

À quelques semaines des séries éliminatoires, l’attaque des Aigles Bleues de l’Université de Moncton tarde toujours à se mettre en marche. Malgré tout, l’entraîneur refuse de paniquer.

Même si son équipe se prépare à disputer trois grosses rencontres en l’espace de quelques jours avec une offensive en panne sèche, Denis Ross garde le moral.

Il faut dire que le vieux routier en a vu d’autres.

«On a mis plus l’accent sur les options de jeu en zone offensive pour régler le problème», explique-t-il.

«Je sais qu’on a le potentiel. Ça s’est bien passé dans les entraînements. Je pense qu’on devrait avoir du succès en fin de semaine», ajoute l’entraîneur.

En 15 rencontres, l’U de M n’a touché la cible qu’à 29 reprises, soit une moyenne de 1,9 but par rencontre.

Le moment serait particulièrement bien choisi pour que son attaque débloque enfin, puisque le Bleu et Or (5-7-3) affrontera trois équipes qui sont devant elle au classement du hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Moncton sera à Halifax jeudi soir pour un rendez-vous avec les Huskies de l’Université Saint Mary’s (11-1-2), avant de se rendre à Antigonish vendredi pour affronter les X-Women de l’Université St. Francis Xavier (8-6-0).

Les Aigles Bleues termineront cette éreintante série dimanche, en accueillant les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (9-5-1).

Denis Ross avoue ne pas posséder de baguette magique.

«On a ce qu’on a. Il faut être réaliste. Il n’est pas question de paniquer, je regarde plus ce qu’on doit faire lors des prochaines parties pour améliorer les aspects où on a de la difficulté», avance-t-il.

L’attaquant Katryne Villeneuve en est une qui pourrait permettre à l’attaque de faire mieux.

La Franco-Ontarienne est la seule joueuse au Canada à avoir atteint le plateau des 100 tirs au but depuis le début de la saison (en 15 rencontres).

Sauf qu’elle n’a marqué qu’une seule fois…

«Elle devra créer des jeux plutôt que prendre des tirs qui ne rapportent rien. On a des filles qui essaient de passer la rondelle à travers la gardienne présentement», mentionne Denis Ross.

«On ne prend parfois pas la seconde supplémentaire quand la gardienne est en déplacement pour profiter de sa position. On veut tellement qu’on ne fait pas les bonnes choses.»

Villeneuve reconnaît que sa production offensive est nettement insuffisante, mais le numéro 96 garde quand même le sourire.

L’important pour elle, c’est de voir l’équipe gagner.

«Au moins, je suis au sommet quelque part (les tirs au but)», blague-t-elle.

«On a eu de bons entraînements cette semaine et on marquait pas mal de buts. On a fâché Gabrielle (Forget) un peu! Je pense qu’on va être correct en fin de semaine», enchaîne l’affable athlète du Bleu et Or.

«J’ai eu des rencontres avec l’entraîneur pendant les Fêtes. On va essayer de trouver des façons de la mettre dedans, ou sinon d’être plus créative autour du filet pour créer des chances pour Karine (Roy) et Britney (Poitras).»

Gabrielle Forget sera devant la cage du Bleu et Or jeudi soir, alors que Judyanne Bernier, Jessica Duclos et Sydney Desrochers vont rater le rendez-vous en raison de blessures.