Titan: beaucoup; Wildcats: zéro

Kynan Berger (57), du Titan d’Acadie-Bathurst, tente de trouver la faille du gardien des Wildcats de Moncton Dominik Tmej et du défenseur Connor Senken (9). - Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

Les Wildcats de Moncton se font encore lessiver (air connu)…

La bande à Darren Rumble s’est vue administrer un autre magistral coup de pied au derrière, mercredi soir, cette fois face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Une poussée de quatre buts sans riposte dès le premier engagement a permis à l’équipe de Mario Pouliot de signer une victoire à sens unique de 7 à 0.

Il s’agissait d’un deuxième triomphe en l’espace de quatre jours du Titan (22-17-4) face à ses rivaux du Sud.

Pour Moncton (13-26-1), ce revers était un septième de suite.

Les visiteurs ont tellement dominé cette rencontre qu’on avait parfois l’impression que la glace du Colisée penchait d’un bord.

Dawson Theede (19e et 20e), Adam Holwell (2e), Antoine Morand (16e), Christophe Boivin (28e), Kynan Berger (3e) et Rodrigo Abols (11e) ont tous participé à ce festival du chat sauvage.

Reilly Pickard a bloqué les 26 tirs dirigés vers lui pour récolter son troisième coup de pinceau de la saison.

À son grand retour à Moncton, le défenseur Adam Holwell a mérité la première étoile de la rencontre avec un but et deux passes.

«Je me suis vraiment senti bizarre en sautant sur la glace pour la période d’échauffement», raconte-t-il.

«Mais c’était excitant de retrouver les vieux fans des Wildcats. Ils ont fait tellement de transactions que je n’avais pas vraiment l’impression de jouer contre mon ancienne équipe!», blague-t-il.

«C’était aussi pas mal étrange de s’habiller dans l’autre vestiaire. Mais j’ai beaucoup aimé mon expérience et je suis reconnaissant aux Wildcats de m’avoir échangé à une équipe gagnante», ajoute Holwell.

De l’autre côté de la patinoire, les sourires étaient rares.

En fait, l’entraîneur Darren Rumble s’est dit estomaqué de voir aussi peu d’effort et d’engagement de certains joueurs.

«Je leur dis depuis deux jours, s’ils continuent à jouer de cette façon, il n’y en a pas beaucoup qui seront avec nous la saison prochaine», avance-t-il les dents serrées.

«On a eu une bonne deuxième période et c’est à peu près tout. On leur a donné des buts faciles, avec des gars qui se tenaient dans l’enclave sans être dérangés. Ça, c’est un manque d’effort et d’engagement. Ils nous ont dominés dès le début du match.»

Une chance que Dominik Tmej était en forme en début de rencontre parce que l’ouragan bourgogne n’a pas ménagé la pauvre défensive des locaux.

Mais le gardien tchèque ne pouvait pas tout arrêter avec une défensive aussi poreuse.

Son ancien coéquipier Adam Holwell en a profité pour enfiler son deuxième de la saison.

Dawson Theede a aussi décidé d’entrer dans la danse en touchant la cible deux fois en l’espace de quatre minutes.

Zachary Malatesta allait aussi récolter un point avant la fin de l’engagement, une passe sur le but d’Antoine Morand.

L’attaque du Titan n’a jamais levé le pied et la défensive des Wildcats n’a pu endiguer le tsunami bourgogne et blanc.