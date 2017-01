Aigles Bleues: une défaite, mais des points positifs

Il y a certes des points positifs à tirer de la défaite des Aigles Bleues de l’Université de Moncton contre les Huskies de l’Université Saint Mary’s, jeudi à Halifax.

Bien entendu, les filles de l’entraîneur-chef Denis Ross ne sont pas revenues au vestiaire avec le sourire dans ce revers de 6 à 3.

Mais au moins, le Bleu et Or (5-8-3, 5e) a inscrit trois buts dans un deuxième match de suite. Et marquer trois filets contre la défensive des Huskies (12-1-2, 2e), qui n’en a accordé que 16 depuis le début de la saison du hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique, mérite que ce soit souligné.

Après 40 minutes, les Aigles étaient au coude à coude 2 à 2 avec les Huskies, mais trois buts des locales en moins de quatre minutes de jeu au début du dernier engagement ont mis les deux points en jeu hors de portée.

«On a échappé la troisième période, a admis Denis Ross. Nous avons éprouvé de la difficulté à trouver les bonnes lignes de lancers et leur quatrième but nous a fait mal. Je suis certain que Gabrielle (Forget, la gardienne) aimerait revoir ce tir, mais on ne peut pas mettre la faute sur une seule joueuse.»

Après un but rapide de Nicole Blanche dès la 22e seconde de jeu au match, Marie-Pier Corriveau a répliqué pour les Aigles Bleues peu de temps après, pendant une supériorité numérique.

Même scénario au deuxième vingt, alors que Siobhan Birch a placé les Huskies en avant pendant l’avantage d’une joueuse. Cependant, Katherine Dubuc a ramené tout le monde à la case départ à mi-chemin de l’engagement.

Mais ç’a déboulé en début de troisième, quand Brooke Murphy (en avantage numérique), Kiana Wilkinson et Caithlin Manning (encore en supériorité) ont déjoué Forget en l’espace de 3m36s.

Janelle Graham a redonné espoir au Bleu et Or à la neuvième minute, encore une fois en avantage numérique, mais Birch, avec son deuxième de la rencontre, a fermé les livres en fin de période.

«Les filles ont lutté jusqu’à la dernière seconde. Il ne faut pas oublier que nous avons joué contre une bonne équipe et leur gardienne (Rebecca Clark) a fait de gros arrêts. Nous avons manqué nos chances en début de troisième et les Huskies ont frappé fort par la suite. Nous avons été bons en première et meilleurs en deuxième, mais nous avons manqué de cohésion en troisième. Et la cohésion, c’est l’affaire des six joueuses», a rappelé Denis Ross.

Les Aigles Bleues n’auront pas trop le temps de ruminer cette défaite car elles sauteront sur la patinoire dès vendredi soir, contre les X-Women de l’Université St. Francis Xavier (8-6-0, 4e), à Antigonish. Elles retrouveront leurs partisans à l’aréna Louis-J.-Levesque dimanche après-midi, alors qu’elles recevront les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (9-5-1, 3e).

«Quand tu es en cinquième place, les quatre équipes devant toi sont toutes bonnes» a imagé avec le sourire Denis Ross.

Du côté du hockey masculin, les Aigles Bleus de l’entraîneur-chef Serge Bourgeois (7-12-1, 6e) ont devant eux une belle occasion de se distancer de la septième position en recevant les Tigers de l’Université Dalhousie (6-12-3, 7e), vendredi. Ils prendront ensuite la route pour faire face aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier (12-8-1, 3e), samedi.