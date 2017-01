Après avoir frôlé la mort, Kevin Poley revient de très loin

Malgré un petit gabarit de 5 pieds et 8 pouces et 145 livres, Kevin Poley a une détermination plus grande que nature. - Acadie Nouvelle: Gilles Duval

Il y a des hockeyeurs qui attirent l’attention par leurs prouesses sur la glace. Il y en a d’autres qui sont davantage dans l’ombre mais qui ont toute une histoire à raconter. Kevin Poley, des As de Saint-Basile, est l’un de ceux-là.

Kevin Poley revient de loin. Non, il n’est pas allé en voyage. Mais il y a vécu une mésaventure qui aurait pu avoir des conséquences tragiques sur sa vie.

Vers 2h45 dans la nuit du 10 novembre 2015, Kevin Poley et deux autres collègues soudeurs sont sur le chemin du retour vers Grand-Sault, où il habitait à ce moment, après leur quart de travail (de 15h30 à 2h) auprès d’un manufacturier de machinerie lourde de Woodstock.

À quelques kilomètres de leur arrivée à domicile, bang! Les lumières se sont fermées pour Kevin Poley et aujourd’hui encore, il ne se souvient pas de ce qui s’est passé.

Le véhicule dans lequel il prenait place comme passager est entré en collision avec un original qui s’est aventuré près de la Transcanadienne. Si ses deux collègues, Michel Bouchard et Kevin Saint-Onge, s’en sont sortis relativement sans blessures sérieuses, Poley s’est fracturé une vertèbre au cou et a subi un sévère traumatisme crânien pour lequel il a subi une opération à la tête. La collision avec l’énorme bête de 950 livres s’est produite du côté droit de la voiture où il prenait place à l’avant.

Devant la gravité de ses blessures, il a été transféré en avion-ambulance à Moncton. Dans le coma durant 12 jours, à un moment donné, on a même craint pour sa vie. À son réveil, il n’avait aucune idée pourquoi il était là.

«Mes amis ont appelé les services d’urgence. Ils m’ont dit que j’ai parlé avec les ambulanciers. Mais à ce jour, je ne me souviens absolument de rien», a-t-il raconté. Il va sans dire que cela a abruptement mis fin à sa saison 2015-2016 avec les As après quatre rencontres.

À partir de cet instant, rien n’était plus sûr dans la vie de Kevin Poley. Grand amateur de hockey, il ne savait ce que l’avenir lui réservait.

Aussitôt qu’il a pu se remettre sur pied durant son séjour au Moncton City Hospital, il a effectué deux semaines de physiothérapie avant de revenir dans sa famille dans la région d’Edmundston, tout juste avant Noël 2015.

De retour au bercail, il a donc entrepris son processus de réhabilitation. Doté d’une petite stature, son poids était passé de 145 à 115 livres durant sa convalescence.

«J’ai dû faire beaucoup de physiothérapie pour renforcer les muscles de mon dos, de mes jambes et de mon cou. J’ai pris cela au sérieux et j’ai redoublé d’efforts. Quelques mois plus tard, j’ai obtenu le feu vert pour m’adonner à des activités physiques. Oui, je pouvais recommencer à jouer du hockey mais pour le plaisir et avec prudence», a-t-il souligné.

Après avoir repris son travail, l’automne s’est pointé et marquait aussi le retour des activités du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest. L’idée de faire partie à nouveau des As de Saint-Basile était dans sa mire.

«On me disait que ma réhabilitation pourrait prendre deux ans. Mais avec ma tête de cochon, j’ai pu devancer ce diagnostic. J’ai reçu le feu vert du médecin et j’ai pu me rapporter aux As», a-t-il ajouté.

Le jeune homme âgé de 22 ans dit n’éprouver aucune séquelle sérieuse de cette mésaventure. C’est pour cette raison qu’il a de nouveau plongé «à deux patins» dans son sport préféré.

«Mon médecin m’a dit qu’il ne pouvait m’empêcher de jouer même s’il y avait des risques que je sois plus fragile à subir une commotion cérébrale. Je ne peux pas passer ma vie à craindre. Oui, j’y pense parfois dans le feu de l’action et je fais attention même si je ne peux pas tout contrôler ce qui se passe. Mais en même temps, je pourrais débarquer de ma voiture, glisser et me cogner la tête sur le sol», a-t-il poursuivi.

Saison difficile pour les As

Les As de Saint-Basile sont installés dernier rang du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest. Ils n’ont pas goûté à la victoire jusqu’ici en 19 rencontres et n’ont que deux points au classement, résultant de deux revers en prolongation.

Leur neuvième rang fait en sorte qu’ils sont actuellement exclus des séries. Avec cinq parties à disputer, ils accusent un retard de huit points sur les Draveurs du Bas-Madawaska. La pente sera difficile à remonter.

«On garde quand même le moral et on ne se décourage pas. Nous avons parfois été déclassées comme nous avons aussi livré de belles batailles aux bonnes équipes. Les gars travaillent toujours très fort, on joue toujours pour la victoire», a dit Kevin Poley, en louangeant la persévérance de l’entraîneur Rock Ouellette et de ses coéquipiers.

En 11 rencontres cette saison, le numéro 8 des As n’a récolté aucun point. Il reconnaît qu’il est un joueur de soutien.

«Je sais que ce n’est pas moi qui va remplir le filet. J’aime le hockey de compétition et je veux simplement être là pour donner la chance aux meilleurs joueurs de venir prendre leur souffle au banc», a mentionné le jeune Poley.

Vendredi soir, les As visiteront le Thunder à Perth-Andover. Samedi, ils accueilleront les Cataractes de Grand-Sault.