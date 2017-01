Senior Nord-Est: la longue pause des Vikings du Restigouche-Nord prend fin

Quand les Vikings du Restigouche-Nord sauteront sur la glace du Palais des glaces Inch Arran de Dalhousie, samedi soir, cela fera exactement 29 jours qu’ils n’auront pas disputé de match.

Les Vikings (4-7-1, 9 pts) accueilleront pour l’occasion les Stallions de Montague (7-3-0, 14 pts). Après un début de saison fort intéressant, les Insulaires ont perdu leurs deux dernières parties.

Les deux équipes devaient s’affronter le 29 décembre, mais les Vikings ont préféré annuler le match en raison d’un manque de joueurs.

Une décision qui a forcé la Ligue de hockey senior Nord-Est à donner le match et les deux points aux Stallions, eux qui étaient déjà à Moncton lorsqu’ils ont appris le report du match. Les Vikings vont également écoper d’une amende dont le montant n’a pas encore été décidé.

Cela dit, le match n’en demeure pas moins difficile à préparer pour l’entraîneur-chef des Vikings Jason LeBlanc, puisque les deux équipes n’ont toujours pas croisé le fer en 2016-2017.

«Les gars risquent d’avoir les jambes un brin rouillés en début de match», signale-t-il.

«Je m’attends à ce que les 10 premières minutes soient difficiles. Nous allons demander aux joueurs de se concentrer un peu plus sur la défensive. De ce que je sais, les Stallions ont une bonne force de frappe en offensive et il faudra s’assurer de les contrer», affirme LeBlanc.

Bien sûr, ce long congé n’a pas eu que du négatif. Les attaquants Joey Bernard et Jérémy Doucet, par exemple, ont pu se refaire une santé après avoir soigné tous deux des blessures au visage.

Bernard a pu guérir une mâchoire fracturée qui lui avait même occasionné une commotion cérébrale, alors que Doucet a eu droit à une visite chez le dentiste réparer sa dentition à la suite d’un coup de bâton accidentel sur la bouche.

«Pour une rare fois, je vais avoir une pleine équipe samedi soir, révèle Jason LeBlanc. Je sais qu’à cause de notre fiche, les gens nous voient un peu comme les négligés dans la ligue actuellement.»

«Pourtant, dans le hockey senior, la saison régulière est seulement là pour se préparer en vue des séries. Le classement ne veut rien dire et j’en sais quelque chose. La saison dernière, je dirigeais l’Hôtel Gagnon d’Amqui et nous avons dominé le classement et Lamèque a terminé en dernière place. Nous n’avons même pas été en finale et Lamèque a tout gagné», raconte l’entraîneur des Vikings.

«Honnêtement, ça fait notre affaire que nous soyons vu comme les négligés. Nous, nous savons que l’équipe est bien meilleure que ne l’indique notre fiche», mentionne-t-il.

«Nous savons que nous avons une bien meilleure équipe que ne l’indique notre fiche. Nous avons deux bons gardiens (Ryan Court et Alexandre Michaud), un big four en défensive (David Crossman, Scott Jenks, Zack Firlotte et Alex Clark) et plusieurs attaquants capables de marquer des buts. Nous avons six matchs pour travailler sur les petits détails qui sont si importants dans les séries», ajoute Jason LeBlanc.

Le match débutera à 20h.

Trois autres rencontres sont à l’affiche en fin de semaine dans la LHSNE. Vendredi, les Stallions entameront leur séjour en sol néo-brunswickois en rendant visite au Au P’tit Mousse (5-6-2, 12 pts) à l’Aréna des Îles sur le coup de 20h30.

Samedi, les Hawks d’Elsipogtog (5-8-1, 11 pts) accueilleront les JC’s de Bouctouche (10-2-1, 21 pts) à compter de 19h30.

Enfin, dimanche, les Hawks rendront la pareille aux JC’s, à 18h45, au Centre J.-K.-Irving.