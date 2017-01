Un tournoi de hockey extérieur voit le jour au Restigouche

Le tournoi de hockey extérieur du Carnaval d'hiver d'Atholville se jouera à trois contre trois avec des cjoueurs complètement équipés et un gardien de but. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Un tournoi de hockey extérieur de type trois contre trois viendra bonifier la programmation du Carnaval d’hiver d’Atholville prévu le mois prochain.

Ce tournoi se veut une première pour le carnaval et une chance de mettre en valeur la patinoire extérieure de l’endroit.

«Ici on est choyé. On a vraiment une belle patinoire, aussi bien l’utiliser», exprime l’organisateur de l’événement, Pierre Arseneault.

«On voulait mettre sur pieds quelque chose qui se démarque. Des tournois trois contre trois, ça existe déjà dans la province, mais c’est plutôt rare qu’ils se déroulent sur une patinoire extérieure. Habituellement, il s’agit plutôt de hockey sur étang. Mais ici, on parle d’un véritable tournoi de hockey avec des joueurs complètement équipés et de gardiens de but. Je crois que c’est une formule qui risque de plaire et qui va certainement apporter une valeur ajoutée au carnaval», indique M. Arseneault.

Le tournoi comprendra quatre catégories, soit récréative, compétitive, 45 ans et plus (récréatif) ainsi qu’une classe féminine. Des bourses seront allouées aux vainqueurs de chacune des divisions. Les montants varieront selon le nombre d’équipes inscrites. Chaque équipe devra être composée de six joueurs et un gardien de but.

À moins de conditions météorologiques exécrables, l’organisateur assure que les conditions de la glace seront optimales.

«Lorsqu’on m’a approché pour que je mette ce tournoi sur pieds, l’une des conditions était que la glace devait être impeccable en dépit des nombreuses parties qui y seront jouées. Pour cela, ça prenait bien entendu une resurfaceuse et nous avons justement réussi à en avoir une pour la durée du tournoi», confirme-t-il.

L’événement servira également de campagne de financement au profit de la Fondation des amis de la santé du Restigouche.

«C’est l’organisation que nous avons décidé de parrainer cette année. Ça en sera peut-être une autre l’an prochain, on ne le sait pas, car l’idée c’est vraiment de faire de ce tournoi une activité faisant partie prenante du Carnaval, donc qui revient d’année en année», exprime M. Arseneault.

Pour cette première présentation, l’organisateur ne sait trop à quoi s’attendre en terme de participation.

«C’est vraiment difficile à prévoir. On a placardé des affiches partout dans un rayon d’environ une heure d’Atholville, donc de Bathurst à Saint-Quentin jusqu’à Carleton et Amqui au Québec. Les gens d’ailleurs au Nouveau-Brunswick sont évidemment les bienvenus. Personnellement, j’aimerais avoir au moins un minimum d’une vingtaine d’équipes, et ça, je crois que c’est très réaliste. Si j’en ai 50, tant mieux!», indique-t-il.

Le tournoi aura lieu du 18 au 26 février. Les intéressés ont jusqu’au 17 février pour s’inscrire.