De nombreux changements chez Ski de fond NB

Plus de jeunes coureurs, plus de clubs, un horaire des épreuves de la Coupe NB modifié: les changements seront nombreux chez Ski de fond Nouveau-Brunswick en cette période entre deux Jeux du Canada. Ça va commencer en trombe dès samedi après-midi, alors que près d’une centaine de jeunes athlètes prendront part à la première étape de la saison 2017, au club Les Aventuriers de Charlo.

On retrouvera au départ des courses en style libre dès 13h des représentants du club hôte, ceux du club Boule de neige de Saint-Louis-de-Kent, du club Les Élites du Nord-Roi de Caraquet, du club Ours des neiges de Bathurst, du club Le Sureau Blanc de Tracadie et du club Wostawea de Fredericton.

À cela vont s’ajouter des nouveaux venus des délégations du club Codiac de Moncton et du club Husky de Saint-Quentin, en plus d’une fondeuse paranordique aveugle en Céline Kavanaugh, âgée de 15 ans, de Grand-Sault.

«Nous verrons beaucoup de nouveaux visages et des clubs qui n’étaient pas là avant, se réjouit Marc Leclair, coordonnateur des événements chez Ski de fond NB. On constate un plus grand engouement, surtout dans les catégories pee-wee et mini-midget (de 10 à 12 ans).»

L’organisation a modifié son horaire des courses en les faisant débuter en après-midi le samedi, ce qui va faciliter la présence des clubs plus éloignés. Aussi, il y aura souvent deux coupes NB par week-end et la saison se terminera le 11 mars à Charlo, soit au moins trois semaines plus tôt que les saisons précédentes.

Fredericton accueillera les deuxième et troisième arrêts les 21 et 22 janvier. Ces courses compteront également pour la Coupe Maritimes. Ensuite, Saint-Louis-de-Kent recevra la quatrième étape le samedi 4 mars alors que le lendemain, ce sera au tour de Caraquet de présenter les épreuves.

À cela s’ajoutent trois loppets (29 janvier à Miramichi, 19 février à Bathurst et 26 février à Fredericton), ainsi que le Marathon Maritimes (12 mars à Charlo).

«Nous voulions finir plus tôt, soit avant les championnats nationaux (18 au 25 mars, à Canmore, en Alberta). Quand on terminait à la fin de mars, les athlètes et les accompagnateurs étaient fatigués», soutient Marc Leclair.

Comme chaque année, Ski de fond NB enverra des délégations importantes aux principales courses nationales. Ainsi, ils devraient être une vingtaine au Championnat NorAm de Joliette (pee-wee, mini-midget et midget) les 18 et 19 février, plus de 25 aux Championnats Eastern à Gatineau du 3 au 5 février et au moins 15 aux nationaux.

Autre nouveauté, l’organisation a procédé à une pré-sélection des athlètes admissibles à ces rendez-vous dès la fin de la saison 2016, avec la possibilité d’y ajouter quelques places si nécessaire.

Et comme si ce n’était pas assez, Marc Leclair informe que Ski de fond NB discute actuellement avec des responsables du Maine et du Québec afin afin de créer, dès 2018 si possible, un nouveau circuit de courses étalé sur trois fins de semaine (Charlo, Presqu’île et Rimouski).

«Nous voulons donner à nos athlètes une nouvelle variété de compétitions à proximité et un circuit plus relevé qui va aider à leur développement», explique le porte-parole, qui recevra l’aide de la directrice et entraîneure de l’équipe provinciale, Manon Losier.

Enfin, Charlo recevra les Championnats canadiens des maîtres du 12 au 18 février.