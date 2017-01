L’offensive des Aigles Bleues débloque enfin!

Les prières de Denis Ross à la veille de Noël semble avoir été exaucées…

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (6-8-3) ont retrouvé leur touche en attaque et ont totalement dominé les X-Women de l’Université St. Francis Xavier 5 à 1, vendredi soir, à Antigonish.

Le Bleu et Or a donc marqué à 11 reprises dans leur trois matchs depuis le retour du congé des Fêtes alors qu’il avait été limité à 26 réussites en 14 rencontres précédemment. Un virage à 180 degrés qui plaît à l’entraîneur-chef, qui a ainsi vu ses filles s’approcher à un seul point de ces mêmes X-Women (8-9-0) et du quatrième rang du classement au hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique.

«Nous avons marqué une couple de buts sur des choses que nous avions justement travaillées et j’en donne tout le crédit aux filles. On affrontait une très bonne équipe, mais StFX a écopé de pénalités parce que nous étions constamment en mouvement», a apprécié Ross.

Les Aigles Bleues ont utilisé les 40 premières minutes de jeu pour se forger une confortable avance de 4 à 0. Karine Roy, en supériorité numérique, et Marie-Pier Corriveau ont déjoué Carley Molnar au premier vingt, alors que Britanny Poitras, encore avec l’avantage d’une joueuse, et Roxanne Turcotte ont fait mouche en période centrale.

Katherine Dubuc a complété la soirée offensive des Aigles avec un but dans un filet désert en fin de rencontre. Elle a également ajouté trois mentions d’aide à sa fiche.

Seule Brooke Noseworthy, en début de troisième, a réussi à surprendre Sabrina Lebrun, qui a fait face à 32 lancers des X-Women.

Une telle contribution offensive signifie-t-elle que le Bleu et Or est lancé pour de bon? Denis Ross s’est montré prudent dans son analyse. S’il prend avec plaisir ce déblocage à un moment important de la saison, il rappelle qu’il y a encore des choses à travailler avant la vraie campagne, c’est-à-dire les séries éliminatoires.

«Ça va devenir de plus en plus difficile, mais ça se prend bien. C’était un match de quatre points. On vient de jouer deux parties difficiles sur la route. Il y a fallu se lever tôt jeudi, faire la route vers Halifax, jouer le match de jeudi (revers de 6 à 3 contre les Huskies de l’Université Saint Mary’s), se rendre à Antigonish par la suite, tuer quelques heures avant la partie de vendredi… Les filles vont célébrer et dès samedi, ce sera une nouvelle journée afin de nous concentrer sur notre match de dimanche», soutient le pilote.

Les Aigles Bleues recevront alors les Panthères de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (9-5-1, 3e) en après-midi à l’aréna J.-Louis-Levesque avant de leur rendre la pareille samedi prochain, à Charlottetown.