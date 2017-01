Ringuette: y’en aura pas de facile pour l’Attack

Si vous pensez que l’Attack de l’Atlantique est passé au travers d’un gros test, samedi dernier, en battant deux fois le Ice d’Ottawa, attendez de savoir ce qui attend les filles de Gilles Proulx en fin de semaine. Au programme, quatre parties en moins de 30 heures sur le sol ontarien face à deux des meilleurs clubs de la Ligue nationale de ringuette.

Comme le disait si bien le regretté Claude Ruel, y’en aura pas de facile.

Surtout que l’Attack (10-2-1, 21 pts) sera encore une fois privé de sa grande vedette Martine Caissie, victime d’un virus qui la tiendra à l’écart pour au moins une autre semaine, et de la gardienne Nathalie Poirier, dont le retour au jeu n’est pas prévu avant février.

Heureusement, Karine Doiron sera à son poste, elle qui a bloqué 108 des 112 lancers dirigés vers elle dans les deux victoires contre le Ice. Amélie Duguay, de l’équipe provinciale U-16, sera du voyage afin de seconder Doiron.

Par contre, Britney Snowdon, de l’équipe provinciale U-19, soigne elle aussi une blessure et ne sera donc pas disponible.

L’entraîneur Gilles Proulx a déjà avisé ses joueuses qu’il souhaite des présences courtes pour les deux matchs contre le Lightning de Richmond Hill (12-4-1, 25 pts), samedi, de même que les deux autres face au Wildfire de Waterloo (9-4-1, 19 pts), dimanche.

«Je veux que les filles fassent des présences de 30 à 40 secondes puis reviennent au banc, dit-il. C’est la seule façon qu’elles pourront conserver assez d’énergie pour les quatre parties.»

«C’est un très gros défi qui nous attend. Le Lightning, par exemple, a devancé le Ice au premier rang du classement général. C’est une équipe qui nous ressemble pas mal sur le plan offensif, à par le fait qu’on y trouve pas de Martine Caissie. Leurs trois trios peuvent néanmoins générer de l’offensive. Leur grande force est cependant la défensive. Je dirais même que le Lightning est l’une des deux meilleures défensives de la ligue», affirme Gilles Proulx.

«Le Wildfire, lui, a battu le Lightning plus tôt cette saison. C’est un club qui a du punch offensif avec Kelsey Youldon et Bryanna Kelly. Youldon est même au au troisième rang des pointeuses dans la ligue», ajoute l’entraîneur.

La jeune vétérane Miguelle Proulx partage l’avis de son paternel concernant la façon dont les filles devront gérer leur énergie.

«C’est particulièrement un très gros test en rapport à notre condition physique, confie-t-elle. Jouer quatre matchs en moins de 30 heures n’est pas facile. Mais si nous jouons en équipe, je suis convaincue que nous pouvons bien faire.»

La cadette des soeurs Proulx croit d’ailleurs que la façon dont l’équipe s’est comportée devant Ottawa, il y a une semaine, et ce malgré l’absence de Martine Caissie, démontre que l’Attack n’est pas l’équipe d’une seule joueuse.

«Nous savions que si nous voulions obtenir les deux victoires contre le Ice, il nous fallait hausser notre jeu d’un cran, tant à l’attaque qu’en défensive. Et à mes yeux, nous avons atteint notre objectif», indique-t-elle avec justesse.

La jeune arrière Renée Richard parle elle aussi de l’importance de s’inspirer du travail accompli contre Ottawa.

«C’est notre détermination et notre persévérance qui nous ont menées à la victoire contre le Ice. Un match de ringuette, ça peut aller d’un côté comme de l’autre et c’est l’équipe qui veut le plus qui va normalement chercher la victoire», explique-t-elle.

«J’ai confiance en mes coéquipières. C’est évident que ça va être un gros test physique en fin de semaine, mais je crois que chaque fille est capable de surmonter la fatigue pour aider l’équipe à gagner ces parties. Bien sûr, nous affrontons deux grosses formations et c’est clair qu’elles ne vont pas nous donner ces matchs sans livrer une bataille. Il va donc falloir tout donner pour les battre», révèle le numéro 8 de l’Attack.