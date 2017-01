Une autre solide correction pour les Wildcats

Et de huit…

Les Wildcats de Moncton ont eu droit à une autre solide correction, vendredi soir face aux Islanders de Charlottetown.

Ce revers de 8 à 3 était le huitième de suite pour la très jeune équipe de Darren Rumble.

Daniel Sprong (1er et 2e), Guillaume Brisebois (4e), Nicolas Meloche (9e), Filip Chlapik (21e et 22e), Alex Dostie (16e) et Matthew Grouchy (8e) ont tous engraissé leur fiche offensive du côté des locaux (25-14-2).

Julien Tessier (3e) et Mika Cyr (2e et 3e) ont offert la timide réplique des visiteurs (13-27-1).

La défensive des visiteurs a tenu le coup pendant la majorité du premier tiers face à la puissante offensive des locaux.

Mais la crème finit toujours par remonter à la surface.

L’ancien du Titan, Guillaume Brisebois, a finalement réussi à déjouer Matthew Waite avec trois minutes à écouler, sur un jeu préparé par Daniel Sprong.

Le portier des Wildcats a connu une excellente première période, avec 13 arrêts sur 14 tirs des Islanders.

Mais les locaux n’ont pas laissé grand chance à la jeune défensive de Moncton en deuxième période.

Nicolas Meloche, Daniel Sprong et Filip Chlapik ont tour à tour fait mouche pour donner une belle avance de 4 à 0 aux hommes en noir.

Julien Tessier a finalement redonné vie à son équipe, mais Alex Dostie portait la marque à 5 à 1 en fin d’engagement.

Daniel Sprong, Filip Chlapik et Matthew Grouchy ont officialisé le triomphe des Islanders au dernier tiers, même si l’acadien Mika Cyr a réussi son deuxième du match.

Les Wildcats seront de retour dans leur cage samedi soir, alors qu’ils accueilleront les Voltigeurs de Drummondville.