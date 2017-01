Arron Asham jouera pour les JC’s à la Coupe Allan

Arron Asham sera l’un des six joueurs importés des JC’s de Bouctouche au tournoi de la Coupe Allan. Une très grosse prise pour le directeur général Jules Léger, d’autant plus que l’ex-attaquant du Canadien de Montréal tente actuellement de convaincre un de ses potes et ex-joueur comme lui de la Ligue nationale à emboîter le pas.

Asham, qui a disputé 15 saisons dans le circuit Bettman, a compilé 227 points (105-122) en 861 rencontres dans le circuit Bettman, séries éliminatoires comprises.

Il s’amène dans le camp des JC’s avec une place assurée dans l’une des deux premières unités offensives.

«Je sais qu’il avait surtout un rôle de dur dans la LNH, mais ça n’empêche pas que ce gars-là sait jouer au hockey. Il s’est entraîné chaque jour pendant ses 15 ans dans la Ligue nationale», affirme Jules Léger, visiblement très fier de son coup.

«Arron a joué avec les Flyers de Gander dans la Ligue senior de Terre-Neuve-et-Labrador ces dernières années et les Cataracts de Grand Falls-Windsor l’ont chaque fois ajouté à leur alignement pour la Coupe Allan», dit-il.

«Cette année, Arron avait le goût de tenter sa chance avec une autre équipe et comme les JC’s sont les hôtes du tournoi il nous a contacté en novembre. J’étais excité ce soir-là. Ça fait donc déjà un bon bout de temps que nous étions en négociations. Il ne vient pas ici pour perdre et il nous aide en ce moment pour trouver d’autres anciens joueurs de la LNH», raconte Jules Léger.

En comptant le défenseur Nick Thériault et l’attaquant Ryan Salvis, les JC’s ont maintenant trouvé trois des joueurs importés auxquels ils ont droit pour le tournoi. Un gardien sera par ailleurs annoncé lundi, en même temps que les neuf joueurs sélectionnés dans le Circuit régional et les trois autres formations de la Ligue senior Nord-Est (Elsipogtog, Restigouche-Nord et Montague).

«Il va nous rester deux places pour des joueurs importants et le plan est d’ajouter deux défenseurs, sinon un attaquant et un défenseur, signale Jules Léger. Nous avons jusqu’au 10 février pour trouver ces deux joueurs. L’image que nous voulons donner au tournoi est celle d’une équipe qu’aucun club va aimer affronter.»

Le Au P’tit Mousse de Lamèque devrait lui aussi confirmer plusieurs joueurs lundi.

Rappelons que le tournoi de la Coupe Allan sera disputé du 10 au 15 avril au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche.

Les Hawks ont eu le dernier mot en prolongation

Les JC’s de Bouctouche et les Hawks d’Elsipogtog en ont donné pour leur argent aux partisans, dimanche soir, au Centre J.-K.-Irving. Il aura fallu un but de Brett Bernard en prolongation, qui avait déjà retenu l’attention en créant l’égalité en fin de troisième, pour permettre aux Hawks de l’emporter 5 à 4.

Alex Noël a également réussi un doublé dans le camp des Hawks. Phil Farrow a été l’autre buteur.

La riposte des JC’s est venue des bâtons de Michaël LeBlanc, Josh LeBlanc, Craig Soke et Alex Bradley.

Samedi, ce sont les JC’s qui ont eu le dessus sur les Hawks, cette fois-là au compte de 4 à 1.

R.D. Chisholm (1-1), Craig Soke (1-1), Étienne Robichaud et Josh LeBlanc ont été les buteurs des JC’s. Jacques Cormier a obtenu deux mentions d’aide.

Billy Gaston a permis aux Hawks d’éviter le jeu blanc.

Toujours samedi, les Vikings du Restigouche-Nord ont subi une défaite crève-coeur de 5 à 4 en fusillade devant les Stallions de Montague.

Spencer MacDonald a fait la différence au septième tour des tirs de barrage.

Matt Myers, deux fois, Devon Gunn (1-2) et Evan Morrison (1-1) ont enfilé les autres buts des Stallions. A.J. MacInnis a contribué deux mentions d’aide.

Ryan Mockler (1-1), Neil Coombs (1-1), Joey Bernard et Éric Mockler ont assuré la riposte des Vikings. David Crossman et Jérémy Doucet ont été crédités de deux passes chacun.

Vendredi, les Stallions ont doublé le Au P’tit Mousse de Lamèque 4 à 2 à l’aréna des Îles.

Chris Doyle (2), Steve Brazil (1-1) et Devon Gunn ont marqué les buts des Stallions. Nick Parker, Jesse MacIntyre et Stephen MacInnis ont accumulé deux passes chacun.

Billy Bezeau (1-1) et Charles Bergeron (1-1) ont fourni la réplique du Au P’tit Mousse.