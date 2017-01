Arts martiaux mixtes: Bruno Lurette sacré champion

Bruno Lurette avait promis de tailler en morceaux Alderic Keith. Il a tenu parole, samedi soir à Moncton, en l’emportant par KO technique pour mettre la main sur la ceinture vacante des poids moyens d’Elite1 MMA.

Les deux athlètes ont passé la première moitié de ce combat de cinq rondes à s’échanger des coups debout et à s’évaluer devant 1739 personnes réunies au Casino du Nouveau-Brunswick.

Puis, le vent a tourné très rapidement lorsque les coups calculés de Lurette ont fait mouche et ont envoyé son adversaire au tapis. Il s’est tout de suite jeté sur lui pour le rouer de coups, forçant ainsi l’arbitre à mettre fin au combat à 3:39 du troisième engagement.

«Je prenais mon temps. Je pense que je l’ai rocké au premier round. Je l’ai rocké lors de toutes les rondes, mais j’attendais vraiment. Comme un requin qui a goûté le sang, j’allais y aller pour le finish. Je savais que je dès que j’allais l’ébranler comme il le fait, j’allais le finir», a-t-il expliqué peu après sa victoire.

Quant à Alderic Keith, il était vraisemblablement déçu de sa performance. Il aurait souhaité que l’arbitre lui laisse un peu plus de temps lorsqu’il s’est retrouvé sur le dos à encaisser un barrage de coups de poing.

«Il m’a coupé lors de la deuxième ronde et il m’a sonné avec quelques coups par la suite. J’aurais aimé que l’arbitre me laisse prendre quelques coups de plus (avant de le mettre KO technique), mais je lève mon chapeau à Bruno», a-t-il dit.

Un gala d’Elite1 dans le Nord?

À 42 ans, Bruno Lurette est champion et sa fiche professionnelle a maintenant meilleure allure, avec trois victoires et deux revers. Il n’a pas subi de blessure importante lors du combat de samedi soir et pense déjà à son prochain combat.

Il compte retourner en Thaïlande, où il s’est récemment entraîné, pour y poursuivre son apprentissage et pour mener un combat. Il aimerait bien défendre sa ceinture à son retour.

Et pas n’importe où; il veut qu’Elite1 MMA organise un gala dans le Nord mettant en vedette un combat de championnat l’opposant à Christien Savoie, de Saint-Jean. Il raconte que ce dernier l’a invité à se battre récemment sur Facebook.

«Ça va se passer et ça va être chez nous. C’est moi qui suis le champion, ça fait qu’il va falloir qu’il montent faire un show à Kedgwick. That’s it, that’s all, sinon je ne la défends pas, je m’en fous.»

Bruno Lurette se dit convaincu qu’un événement du genre attirerait les foules dans sa région. Il espère en jaser prochainement avec Mike Williams, le promoteur d’Elite1 MMA. Ce groupe organise la plupart de ses événements à Moncton.

«C’est lui le patron, mais à un moment donné on veut des shows dans le Nord. Il y a plein de monde qui est venu ici encore, ils descendent du Nord tout le temps. On aime ça les combats, on a beaucoup de fans (d’arts martiaux mixtes) par là-bas.»

Croisé après les combats, Mike Williams s’est dit ouvert à organiser un gala d’arts martiaux mixtes dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Christien Savoie reste parfait

Lors du co-événement principal de la soirée, le poids moyen Christien Savoie, de Saint-Jean, a décroché une décision partagée des juges contre James Kouame, d’Ottawa. Les deux combattants ont passé une bonne partie du combat au sol, avec un avantage net au Néo-Brunswickois.

Ce dernier même faillit mettre son adversaire KO lors des quelques dernières secondes de la troisième et dernière ronde. L’arbitre a cependant fait preuve de patience et a laissé le temps s’écouler. Sa fiche prend du gallon, avec quatre victoires et aucune défaite.

Le poids mi-moyen Alex Paul (Première Nation St. Mary’s) a eu le dessus sur Gary Brown (Saint-Jean) en le soumettant dès la première ronde lors du premier combat de la carte professionnelle.

Le poids lourd-léger Paul Melanson (Moncton) a enregistré un KO technique spectaculaire contre Jeff Lundburg (Saint-Jean) en première ronde après l’avoir envoyé au tapis avec un coup de poing retourné.

Le poids coq Adam MacDougall (Fredericton) a dominé Justin Saikley (Ottawa) debout et au sol pendant de longues minutes. L’arbitre a été patient, mais a fini par mettre un terme au combat avant la fin du premier engagement. Le Néo-Brunswickois est reparti à la maison avec une victoire par KO technique.

Chez les poids-légers, Shawn Wallace (Pointe-du-Chêne) a eu le dessus sur Jeremy Henry (Springhill) lors d’un combat court, mais très compétitif. Il l’a mis en KO technique en première ronde.

Des soumissions à la tonne chez les amateurs

Chez les amateurs, en début de soirée, on a assisté à un tas de soumissions au sol. Lors du premier combat de la carte, le poids léger Marc Hébert (Bouctouche) a soumis Jacob Palmer (Halifax) en première ronde.

Chez les poids plumes, Dan Mercer (Saint-Jean) l’a emporté contre David Robidoux (Moncton) en obtenant une décision partagée.

Le jeune poids mouche Sebastian Akerley (Fredericton) a épaté la galerie à son premier combat amateur en soumettant Brady MacDonald (New Glasgow) dès la première ronde.

Le poids coq Cory Forsythe (Fredericton) a pour sa part soumis Mat Hinchey (Saint-Jean) en deuxième ronde.