Jérémie Pellerin doit oublier les Jeux de la Francophonie

L’Acadien Jérémie Pellerin a survécu à son premier marathon. L’athlète de Cocagne a bravé la chaleur, l’humidité et l’inexpérience pour prendre le 52e rang au Marathon de Houston, dimanche matin. C’est donc un marathonien satisfait de sa performance qui rentre au bercail.

Pellerin avait mis le paquet au cours des dernières semaines pour s’assurer que sa préparation soit optimale avant ce grand rendez-vous.

Il se disait d’ailleurs en grande forme, quelques heures avant le grand moment.

«Mes jambes sont prêtes, je n’ai aucune blessure et je suis motivé au maximum avec toutes les choses qui m’entourent depuis mon arrivée ici, comme mon hôtel luxueux, la piscine intérieure et ma belle voiture de location. Je suis dans une belle forme de course», avait-il indiqué sur sa page Facebook.

Sauf qu’un marathon, ça reste une épreuve pleine d’imprévus.

En fait, les imprévus ont commencé bien avant qu’il ne s’élance de la ligne de départ.

«Je me suis réveillé en sueur dans un lit trempé en toussant dimanche matin, à cause de l’humidité», explique-t-il.

Ça en prenait cependant pas mal plus que ça pour l’empêcher de réaliser son rêve.

«J’ai trouvé que le premier 15 kilomètres a été plutôt facile, mais j’ai ensuite vu les femmes de niveau élite devant moi. J’ai accéléré légèrement la cadence et je me sentais toujours confortable», raconte-t-il.

Sauf que les éléments ont décidé de lui compliquer un peu la tâche.

À mi-parcours, il a un peu eu l’impression de frapper un mur, un mur de vent.

«Le vrai travail a commencé autour du 29e kilomètre. Un vent de face s’est levé et on a eu des bourrasques d’environ 20km/h jusqu’au fil d’arrivée. Il faisait seulement 20 degrés, mais avec l’humidité, on avait plutôt l’impression qu’il faisait au moins 27», indique Pellerin.

«D’ailleurs, les habitués de cette course ont dit que c’était la température la plus chaude qu’ils avaient vu depuis longtemps pour ce marathon», mentionne également le coureur acadien.

Mais Jérémie Pellerin n’était pas venu au Texas pour abandonner avant la fin.

«J’avais en tête de terminer la course, peu importe ce qui allait se passer en cours de route, et j’ai réussi. Un temps de 2h48m29s pour un premier marathon, ce n’est pas si mal. C’est certain que j’aurais pu faire mieux avec des meilleures conditions», fait remarquer l’athlète de 23 ans.

«J’ai appris à la dure, mais je suis quand même très content du résultat. J’ai mérité un verre de champagne pour fêter ça», ajoute-t-il.

L’Acadien a donné un coup de chapeau à son collègue Réjean Chiasson, qui l’a guidé dans sa préparation depuis quelques semaines.

«Je l’ai tanné un peu dernièrement et il m’a donné de très bons conseils. Je veux le remercier», souligne-t-il.

«Je sais que le temps ne concorde pas nécessairement avec la performance que je visais, mais si on considère les conditions, c’est sûr que ma performance et mon effort ne valaient pas un 2h48m», souligne-t-il.

C’est donc dire qu’il devra mettre une croix sur les Jeux de la Francophonie (le standard A est de 2h28m00s), qui auront lieu en juillet en Côte d’Ivoire.

En fait, il ne sait même pas quand il aura la chance de refaire un autre marathon puisqu’il devrait entrer sur le marché du travail au cours des prochaines semaines.

Si tout se déroule comme prévu, sa prochaine compétition devrait être le 15km de Grande-Digue, le 29 avril prochain.

Malgré tout, il n’a aucun regret, bien au contraire.

«Ça fait depuis l’âge de 15 ans que je voulais faire un marathon et j’ai enfin eu la chance de le vivre.»

L’épreuve a été remportée par le Kényan Dominic Ondoro, qui a franchi le fil d’arrivée dans un temps de 2h12m05s.

Il a devancé quatre Éthiopiens, soit Yitayal Atanfu Zarihun, Abayneh Ayele Woldegiorgis, Andualem Shiferaw et Abrah Milaw Asefa.

La meilleure femme a été Meskerem Assefa Wondimagegn, également de l’Éthiopie, avec un chrono de 2h30m18s.

Le meilleur Canadien a été Trevor Zimak, qui a pris le 25e rang avec un temps de 2h34m06s.