Paquetville veut ramener le bras de fer au goût du jour

Il y avait du muscle, samedi soir, à Paquetville. Une compétition de bras de fer était organisée, la première d’une longue série. L’occasion pour nous d’en savoir un peu plus sur les motivations des participants et la perception de ces puissantes démonstrations. Immersion dans le monde des gros biceps bandés.

À l’accueil, une jeune femme longiligne au style gothique: teint blafard, cheveux couleur cendres et rouge à lèvres noir. En fond sonore, de la musique rock ou hip-hop criarde avec par moments quelques sonorités de heavy métal.

L’éclairage est sombre, on y voit guère. Derrière le bar, des serveuses vendent des bières à tout va. L’assistance est majoritairement masculine, un excès de testostérone embaume l’air.

Pas de quoi nous décontenancer (quoi que…); le désir d’informer nous anime. Bienvenue à la Soirée bras de fer proposée ce week-end, au centre des loisirs de Paquetville!

Sylvain Godin, un organisateur, nous explique que lui et huit de ses potes se sont réunis en novembre avec l’envie de mettre en place diverses activités dans la Péninsule acadienne. Le groupe Satyre était né. Ces tournois de force sont leur première tentative.

«C’était populaire dans le temps. On essaye de remettre ça à la mode», confie-t-il.

Ses amis et lui ne comptent pas s’arrêter là. Leurs soirées musclées seront proposées toutes les trois semaines ou tous les mois. Pour mars, ils préparent un party techno. Les combats de ce samedi soir se déroulent au centre de la salle du centre des loisirs, sur une estrade.

Une série de duels vient de s’achever, Sylvain Godin nous emmène à l’arrière rencontrer la vingtaine de concurrents. Pas de doute, les gaillards sont en forme.

Dans un coin, certains s’enduisent le bras droit de crème luisante. Après avoir serré quelques mains, nous soupirons en silence: Dieu merci, personne ne nous a broyé les doigts.

Dans cet antre où chacun se toise amicalement, une pointe de défi dans le regard, le torse bombé, jeunes et moins jeunes se côtoient. Parmi eux, un poids lourd de la compétition.

Au début des années 2000, Michel Thériault, de Saint-Léolin, a excellé dans la discipline. Il a fini premier au niveau provincial en 2003, troisième l’année suivante lors du championnat des Maritimes et quatrième, en 2005, à l’échelle nationale.

«J’ai arrêté après, je suis parti travailler dans l’Ouest», raconte-t-il.

Des copains lui avaient parlé de ce tournoi. Un message posté sur Facebook a fini de le convaincre de s’inscrire. Ce soir, c’est son retour sur le devant de la scène. Il se sent ragaillardi.

«Ça m’a manqué», réalise-t-il.

À ses yeux, le bras de fer est un sport qui demande de la force bien sûr, mais aussi de la technique et de la stratégie.

«Rien qu’à la pression que mon adversaire met dans sa main, je peux sentir s’il est en difficulté ou pas. Et puis, il y a aussi ce jeu d’intimidation par le regard.»

Danny Noël, de Paquetville, ne maîtrise pas encore toutes ces subtilités requises. Il débute. Il se souvient de son premier combat.

«J’étais en 9e année. Un élève de 12e m’a défié, je l’ai battu. Ça m’a rendu fier.»

C’est ce qui l’incite à continuer depuis. Ce qu’il aime dans la sensation de victoire, c’est la satisfaction qu’elle lui procure.

«Que je gagne ou que je perde ce soir, je sortirai la tête haute.»

Fini les bavardages, les gros bras doivent montrer de quoi ils sont capables. Et sur l’estrade centrale, mise en lumière par de puissants projecteurs, ça ne rigole pas. Aussitôt le top départ donné, chacun serre les dents et les poings; il donne tout ce qu’il a dans le poignet.

Certains affrontements sont disputés, d’autres pliés en une fraction de seconde. Dans la salle, le public exulte. Amélie Godin, d’Allardville, suit avec intérêt les passages de Rémi Thibodeau.

«C’est mon conjoint», justifie-t-elle.

Son homme a remporté son premier match.

«C’est le fun! On passe une bonne soirée», commente-t-elle, admirative.

Au milieu des spectateurs les plus enthousiastes, Pierre Paul Savoie, de Village-Blanchard, apparaît en retrait. Quand nous le croisons, il nous avoue qu’il vient d’arriver. Il n’est pas encore dans l’ambiance.

«Je suis venu rejoindre mes chums. Je suis venu par curiosité. C’est pas que ça m’intéresse pas, mais je préfère le hockey.»

Assis non loin de là, Marc Thériault, de Saint-Léolin, se montre plus impressionné.

«Ça m’amuse. Je serais pas contre essayer, mais plus à cette heure. C’est plus de mon âge», rigole-t-il.

Il salue l’initiative du groupe Satyre.

«C’est original et ça fait une animation sympa. C’est bien vu.»

Nous laissons la soixantaine d’amateurs et de connaisseurs à leur spectacle, en nous disant que la prochaine fois nous ferons une intrusion dans un club de lecture ou dans un atelier de tricot. Ça nous changera d’atmosphère!