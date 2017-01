Le Canada a Derek Drouin, le Bleu et Or a sa cousine

Dans la plupart des réunions de famille, on jase de politique, de la température ou de notre équipe de hockey favorite. Mais chez les Drouin, on jase d’athlétisme!

La recrue des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Jessie Drouin, ne se gêne d’ailleurs pas pour discuter de son sport favori avec un cousin qui est champion olympique, ainsi qu’une cousine qui est passée à un cheveu de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne qui s’est rendue à Rio cet été.

Rappelons que Derek Drouin a remporté l’épreuve du saut en hauteur, alors que sa cousine Jillian a failli représenter le Canada à l’heptathlon.

La dernière rencontre de la famille Drouin remonte à l’automne à l’occasion du mariage de la soeur de Jessie.

«Il (Derek) est venu me voir parce qu’il a su que j’avais commencé à pratiquer l’athlétisme. On en a jasé pendant un bout de temps», raconte l’athlète de 20 ans.

La recrue du Bleu et Or dit s’inspirer du parcours de son illustre cousin.

«C’est une fierté pour toute la famille. C’est tout un travail pour se rendre jusque là. Derek n’a jamais lâché jusqu’à temps qu’il se rende aux Jeux olympiques», fait-elle remarquer.

L’étudiante en psychologie s’est lancée dans l’athlétisme depuis moins d’un an, mais elle raffole déjà de sa nouvelle passion.

«On dirait que j’ai toujours aimé ça. Je voyais mes cousins et mes cousines faire de l’athlétisme et ce fut pour moi une motivation de plus», explique-t-elle.

«Ça prend de la détermination pour réussir. Tu n’a pas le choix de te pousser au maximum parce que c’est un sport individuel», mentionne l’étudiante de l’U de M.

Elle n’est cependant pas trop certaine d’où vient cet appel tardif pour l’athlétisme puisqu’elle a passé la majorité de ses temps libres à pratiquer la danse depuis sa plus tendre enfance.

«Je pense que ça vient plus de mon père et du côté des Drouin. Il a toujours fait de l’athlétisme (saut à la perche) au niveau collégial», explique celle qui a pris part aux épreuves de 60m, du saut en longueur et du 4X200m (relais) en fin de semaine.

Née d’un père Franco-Ontarien et d’une mère acadienne, Jessie Drouin semblait destinée à aboutir à l’U de M même si elle a grandi à Gatineau.

«J’ai toujours aimé la ville de Moncton et j’avais un feeling que c’était là que je devais aller», indique-t-elle.

Sa mère Monique Lévesque est originaire de Charlo et sa grand-mère y habite toujours.

«Je veux faire mon chemin à ma première saison. J’aimerais aussi me spécialiser dans le saut en longueur éventuellement», raconte-t-elle.

L’entraîneur de l’équipe de l’U de M, Steve LeBlanc, voit un beau potentiel dans sa recrue.

«L’athlétisme est quelque chose de nouveau pour elle, mais elle apprend très rapidement. C’est de famille, j’imagine!», lance-t-il en riant.

«C’est tellement nouveau pour elle que lorsque j’ai parlé à son cousin (Derek Drouin) l’automne dernier, il m’a répondu qu’elle était une danseuse. J’ai répondu: ‘‘plus maintenant!’’ Il a rétorqué qu’il allait s’informer plus en détail quand il allait voir sa cousine au mariage!»

L’entraîneur aime ce qu’il voit jusqu’à maintenant.

«Elle s’adapte très rapidement, mais plus important encore, elle semble s’amuser comme une folle. Je pense qu’elle pourrait devenir une bonne sprinteuse, mais elle pourrait aussi exceller dans les sauts. Chose certaine, elle a beaucoup de potentiel.»