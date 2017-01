Coupe Allan: le Au P’tit Mousse fait le plein de talents

Le Au P’tit Mousse de Lamèque a ajouté 10 joueurs à son alignement, lundi, en prévision du tournoi de la Coupe Allan. La moitié de ce groupe provient des Panthères du Haut-Madawaska, qui viennent justement de s’assurer du championnat de la saison régulière dans le Circuit régional de hockey (CRH).

Ainsi, le Au P’tit Mousse pourra compter sur la première unité offensive des Panthères, composée de Dean Ouellet, Danny Chiasson et Alex Émond, de même que sur la première paire en défensive avec Michaël Ward et Alexandre Soucy.

À l’exception de Ward, qui a tout de même déjà porté les couleurs du Au P’tit Mousse, tous les autres sont d’ex-porte-couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton au même titre que les Billy Bezeau, Charles Bergeron, Francis Rochon, Mathieu Richard et Daniel Basque de l’édition actuelle.

Les autres ajouts sont le gardien Pierre-Olivier Lemieux, des Draveurs du Bas-Madawaska (CRH), ainsi que l’avant Rankyn Campbell et les arrières Tyrone Sock et Trey Lewis, des Hawks d’Elsipogtog, et l’attaquant Chris Doyle, des Stallions de Montague.

Le Au P’tit Mousse n’a cependant pas encore terminé son magasinage puisqu’il est actuellement en négociations avec deux anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey. L’équipe a jusqu’au 10 février pour compléter sa liste de joueurs importés.

«Disons que pour l’instant, nos chances de les avoir sont à 50-50. Tout ce que je peux te dire c’est que ce sont deux très gros noms. L’un d’eux est un défenseur à caractère défensif et l’autre est un attaquant capable de marquer des buts», affirme l’entraîneur-chef Michel Rail.

Ce dernier était par ailleurs très fier d’annoncer les nouvelles acquisitions.

«Nous avons ajouté beaucoup de caractère aujourd’hui, indique Rail. Lors de notre première participation à ce tournoi, il y a deux ans, nous y avions été pour vivre une expérience. L’hiver dernier, nous avons tenté de nous qualifier de nouveau mais nous comptions malheureusement sur trop de joueurs identiques qui excellaient surtout à l’offensive. Nous avons oublié l’importance de compter sur plus de gars pour s’occuper des missions défensives.»

Michel Rail croit que le recrutement a été mieux préparé cette fois-ci.

«Nous allons avoir de la profondeur partout et nous visons une place en finale. Comme le tournoi a lieu au Nouveau-Brunswick, pourquoi ne pas gagner la Coupe?», questionne Rail.

Le Au P’tit Mousse a par ailleurs annoncé que l’entraîneur-chef des Vikings du Restigouche-Nord, Jason LeBlanc, agira comme entraîneur associé pendant le tournoi de la Coupe Allan.

Le gardien Charles Austin, les arrières Luc Bourque, Philippe Breau et Tommy Bezeau, ainsi que les attaquants Jesse Colborne, Steven Croteau, Samuel Paquet, René-Guy Haché, Jeff Wilson, Bryce Silliker et Yan Plourde sont parmi les autres joueurs de l’équipe actuelle qui devraient voir de l’action au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche, du 10 au 15 avril.