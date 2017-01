Les JC’s ajoutent de la profondeur

Les JC’s de Bouctouche recherchaient un gardien d’expérience, une machine à marquer des buts et de la profondeur en défensive. Le directeur général Jules Léger est d’avis qu’il a atteint ses objectifs quand il regarde la liste de 10 joueurs qu’il a remis à Hockey Canada, lundi.

Vingt-quatre heures après avoir confirmé l’embauche de l’ex-joueur de la Ligue nationale Arron Asham, les JC’s ont confirmé 10 autres patineurs qui viendront aider le club hôte du tournoi de la Coupe Allan, du 10 au 15 avril, au Centre J.-K.-Irving.

Dans ce groupe, on retrouve, entre autres, le gardien Wayne Savage, des Stallions de Montague, de même que les défenseurs David Crossman, des Vikings du Restigouche-Nord, Keith Sexton, des Castors de Saint-Quentin, Chad Denny, des Hawks d’Elsipogtog, et Sébastien Bernier, des Ambassadeurs de Saint-Jacques.

S’ajoutent les attaquants Lachlan MacIntosh, du Thunder de Perth-Andover, Ryan Mockler, des Vikings, Phil Farrow, des Hawks, ainsi que Jordan Knox et Mike McIsaac, deux joueurs affiliés des Stallions.

«Avec Wayne et Patrick (Earle), nous aurons deux gardiens numéro un. Wayne a l’expérience de ce tournoi puisqu’il y a pris part les deux dernières années avec la formation des Cataracts de Grand Falls-Windsor», révèle Jules Léger.

«Nous sommes également très content d’avoir pu mettre la main sur Keith Sexton. C’était le défenseur que nous avions ciblé en priorité et il sera assurément une pièce importante de notre club pendant le tournoi», mentionne Léger.

La sélection de quatre arrières n’est pas une coïncidence, signale le d.g. des JC’s.

«Nous avions le sentiment que notre défensive était la position où nous nous devions le plus nous améliorer, dit-il. Des bons défenseurs, tu n’en as jamais assez. Nous avons non seulement ajouter de la profondeur, mais aussi des gars qui ont du vécu dans le hockey.»

La présence d’un Lachlan MacIntosh devrait également beaucoup aider, estime Jules Léger. Un joueur qu’il estime être un véritable marqueur de buts.

«Il nous reste maintenant plus que deux joueurs importés à confirmer et je dois justement parler avec l’un d’eux ce soir (lundi). C’est possible que nous puissions régler ce dossier dès cette semaine. Il s’agit d’un défenseur», indique Jules Léger.