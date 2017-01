Louis-Phillip Fortin est en train de confondre les sceptiques

Beaucoup de gens ont sourcillé, il y a deux semaines, quand les Wildcats de Moncton ont annoncé la transaction qui leur a permis d’aller chercher le défenseur Louis-Phillip Fortin chez les Cataractes de Shawinigan. Plusieurs croyaient que le prix à payer (un choix de deuxième tour) était beaucoup trop élevé. À la lumière des performances du patineur de 18 ans depuis son arrivée à Moncton, une bonne partie des partisans sont en train de changer leur fusil d’épaule.

Le prix semblait pourtant exorbitant: un choix de second tour en 2019 pour un joueur qui n’a marqué que cinq buts dans la LHJMQ en deux saisons.

Mais les statistiques ne disent pas toute la vérité dans son cas.

Celui qui avait été un choix de 5e tour des Remparts de Québec en 2014 n’a jamais pu vraiment se faire justice quand il s’est retrouvé à Shawinigan, une formation bourrée de vétérans depuis quelques saisons. À le voir patiner avec rapidité et élégance sur la glace du Colisée, il faut bien admettre qu’il pourrait devenir un joueur d’impact chez les Wildcats. C’est d’ailleurs son objectif.

«Je veux montrer que je suis un passionné et je vais donner le meilleur de moi-même chaque fois que je vais sauter sur la glace. Je suis toujours prêt à travailler fort», explique l’athlète de 5pi 11po et 170lb.

«Je veux amener du leadership dans l’équipe. On a eu des bons meneurs à Shawinigan au cours des dernières années et j’ai eu de très bons exemples», poursuit-il.

Les partisans de l’équipe vont apprendre à connaître un patineur explosif, qui n’est pas sans rappeler James Sanford ou Alex Wall.

Et un gars qui est comblé de se retrouver dans le groupe de Darren Rumble.

«C’est sûr que j’ai eu un choc au début. C’est loin de chez nous (il est originaire de Sherbrooke)! Mais j’étais très content. Je savais que j’allais avoir un rôle plus important dans l’équipe. Cet échange me permet de mieux m’exprimer sur la glace.»

Cela dit, il admet volontiers que les circonstances ne sont pas idéales.

«C’est difficile de perdre, mais on essaie de rester positif. Je suis très mauvais perdant et je déteste perdre. Mais on affiche quand même des bonnes performances et je vois qu’on s’améliore de jour en jour», tient-il à préciser.

«On veut montrer tout de suite notre identité pour les prochaines années. On veut être une équipe difficile à affronter. C’est sûr que ça ne sera pas le même club l’année prochaine. Les gens ne nous reconnaîtront même plus.»

L’entraîneur Darren Rumble parle d’un futur joueur d’impact.

«Il patine bien et il est solide dans l’ensemble depuis son arrivée avec nous. Il a rapidement pris sa place au sein de notre groupe de défenseurs. Je pense qu’il deviendra un très bon joueur avec nous», affirme-t-il.

«Je pense qu’il fera partie du groupe de nos quatre meilleurs défenseurs pour les années à venir. Je veux qu’il continue à prendre des bonnes décisions avec la rondelle et il devra travailler sur l’aspect défensif de son jeu dans notre zone. Pour un défenseur à caractère offensif, c’est toujours l’aspect du jeu qui demande le plus de temps à maîtriser.»

Fortin et les Wildcats tenteront de freiner leur séquence de défaites consécutives à neuf mardi soir, alors qu’ils rendront visite aux Sea Dogs de Saint-Jean.