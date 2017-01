Reculer pour mieux avancer

Ho les moteurs! On se calme le pompon et on respire par le nez.

Darren Rumble et Roger Shannon ne sont pas sur la corde raide.

Pas plus que Scott Munroe (entraîneur des gardiens), Erin King (entraîneur adjoint) ou le Père Noël.

C’est vrai, les Wildcats de Moncton viennent d’encaisser huit défaites de suite.

Il est également très possible que les chats sauvages ne gagnent plus un seul match du reste de la saison.

Mais tout ça était prévu. C’est le prix à payer pour regarnir une banque de choix au repêchage qui était complètement à sec.

Certains partisans demandent pourtant déjà la tête de l’entraîneur et du directeur des opérations hockey.

Il semble que beaucoup de gens n’ont pas compris qu’on ne peut pas faire une bonne omelette sans casser des oeufs.

L’objectif avoué de l’organisation est d’aligner une équipe qui aspire aux grands honneurs en 2018-2019, saison qui marquera le lancement du nouveau Colisée. L’équipe caresse aussi l’idée d’accueillir le tournoi de la Coupe Memorial.

Bon, on ne s’attendait peut-être pas à des travaux de rénovation aussi importants.

Mais tant qu’à rebâtir, aussi bien tout jeter à terre et recommencer.

Les Wildcats ont échafaudé leur plan de reconstruction sur les trois prochains repêchages.

L’époque où on liquidait les choix à chaque période de transactions est enfin révolue à Moncton.

On semble enfin avoir compris qu’il n’y a qu’une seule façon de bâtir une équipe championne et c’est avec une bonne banque de jeunes talents.

Le reste de cette saison 2016-2017 ne sera qu’une gigantesque audition pour ceux qui voudront rester à Moncton et qui souhaitent participer à cette renaissance.

L’entraîneur Darren Rumble a été très clair sur le sujet dans nos pages la semaine dernière.

Très peu de joueurs de la présente édition seront de retour la saison prochaine.

On parle d’à peine une dizaine.

Le prochain repêchage sera particulièrement crucial pour la suite des choses.

Deux surdoués sont présentement dans la mire de toutes les équipes de la LHJMQ, soit les attaquants Alexis Lafrenière (Saint-Eustache) et Samuel Poulin (Collège Esther-Blondin).

Certains disent que le jeune Lafrenière est le plus bel espoir en provenance de la LHJMQ depuis Sidney Crosby.

Seulement trois autres joueurs de 15 ans dans l’histoire du circuit Courteau avaient plus de points que lui à ce stade-ci de la saison, soit Mario Lemieux, Alexandre Daigle et Pierre Turgeon. Et Poulin n’est que neuf points derrière lui.

Moncton doit absolument mettre la main sur un des deux patineurs en juin prochain si l’équipe veut rebâtir sur une base solide.

Il faut bien admettre que ce n’est plaisant pour personne de voir les Wildcats croupir dans les bas-fonds du classement (sauf peut-être pour les partisans du Titan!), mais il faudra s’y faire.

Les amateurs qui veulent congédier tout le monde devront prendre leur mal en patience.

La direction de l’équipe, elle, sera jugée sur sa performance à l’issue de ce processus de trois ans. Pas avant.

Ceux et celles qui voudraient voir des têtes rouler devront prendre leur mal en patience parce que la guillotine ne débarquera pas à Moncton avant le printemps 2020.