Ringuette: l’Attack s’en est bien tiré en sol ontarien

L’Attack de l’Atlantique a finalement joué pour ,500 lors de son voyage en Ontario. Dans les circonstances, compte tenu que l’équipe était encore privée de Martine Caissie et qu’elle devait disputer quatre matchs en moins de 30 heures face à des adversaires coriaces, c’est plutôt bien.

Samedi après-midi, les filles de l’entraîneur Gilles Proulx ont entamé leur week-end en défaisant le puissant Lightning de Richmond Hill au compte de 5 à 4 en fusillade.

Miguelle Proulx a fait la différence pendant la fusillade.

Josée Doiron, Jenny Snowdon, Kaitlyn Gallaway et Natasha Mills ont réussi les buts de l’Attack en temps réglementaire.

Karine Doiron a repoussé 41 anneaux dirigés vers elle, en plus de deux des trois tirs en tirs de barrage.

En début de soirée, toujours samedi, le Lightning s’est vengé en disposant des représentantes de l’Atlantique par la marque de 6 à 1.

Dominik LeBlanc a été l’unique buteuse de l’Attack.

Dimanche matin, l’Attack a rebondi de belle façon en battant le Wildfire de Waterloo 10 à 6.

Miguelle Proulx et Jenny Snowdon ont sonné la charge avec trois buts et quatre passes chacune. Dominik LeBlanc s’est également illustrée avec deux filets et trois mentions d’aide. Jocelyne Landry (1-1) et Kaitlyn Gallaway (1-1) ont complété. Karine Doiron a effectué 26 arrêts.

Enfin, en après-midi, l’Attack a complété sa fin de semaine en s’inclinant 7 à 6 contre ce même Wildfire.

Jenny Snowdon (2-3), Miguelle Proulx (2-2), Dominik LeBlanc (1-3) et Jessica Snowdon ont trouvé le fond du filet. Karine Doiron a réalisé 22 arrêts.

L’Attack (12-4-1, 25 pts) aura congé en fin de semaine prochaine dans la Ligue nationale de ringuette. Il reprendra toutefois l’action pendant le dernier week-end de janvier en disputant une autre série de quatre duels en moins de 30 heures dans la région de Montréal.