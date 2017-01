EXCLUSIF – Samuel Nadeau se lance à son tour dans le Red Bull Crashed Ice

Bruno Richard et Jacqueline Légère ne sont plus les seuls Acadiens à faire partie du circuit de la Coupe de monde de patinage de descente extrême. Samuel Nadeau, un casse-cou d’Atholville qui compte déjà cinq courses d’expérience dans ce sport haut en couleurs, fait partie des jeunes athlètes retenus pour le Championnat mondial junior, une nouveauté qui sera juxtaposée aux quatre épreuves de Red Bull Crashed Ice.

Il est quand même drôle de savoir que Samuel Nadeau a trouvé l’amour… du patinage extrême le jour de la Saint-Valentin. C’était à l’occasion de la première course Xtreme CCNB de Bathurst dans le froid sibérien du 14 février 2015.

Il n’avait pas aussitôt complété sa première descente qu’il rêvait déjà de suivre les traces de Bruno Richard.

Mais ça, c’est plus facile à dire qu’à faire quand on se retrouve avec des centaines de prétendants dans une course de la Coupe Riders à tenter de grappiller un laissez-passer pour l’une des quatre épreuves majeures.

C’est vous dire à quel point la création d’un circuit junior (U-21) arrive à point, lui qui n’aura qu’une saison pour convaincre les bonzes du circuit à lui accorder un brin plus d’attention à compter de la saison 2017-2018. Nadeau célébrera son 21e anniversaire de naissance le 19 mars.

À l’instar de plusieurs autres patineurs extrêmes, Samuel Nadeau possède une personnalité qui sort pas mal des sentiers battus. Avec lui, l’humour est au rendez-vous dans pratiquement chacune de ses réponses.

Il y a un an, en marge de la Course Xtreme CCNB, il avait fait rigoler bien des professionnels du circuit en parlant de son désir de se doter un jour de jambons comme ceux de Bruno Richard à la place des cuisses. Les jambons de l’Acadien de Bédec sont aujourd’hui légendaires sur le circuit de la Coupe du monde.

«Je suis excité, s’exclame Nadeau en riant. C’est incroyable de ne pas avoir à passer à travers les qualifications pour prendre part aux épreuves. Tout ce que j’ai eu à faire a été d’envoyer mon curriculum vitae avec une vidéo de moi en compétition.»

«Je suis quand même convaincu que ma deuxième place au Ice Challenge de Ville-Marie, il y a un an, a joué en ma faveur. Surtout que j’avais terminé devant Guillaume Bouvet-Morrissette, qui vient justement de terminer en cinquième place au Crashed Ice de Marseille. En tout cas, ils ont jugé que je pouvais faire partie du championnat», raconte-t-il.

Chaque athlète du championnat junior est déjà qualifié pour deux épreuves. Dans le cas de Nadeau, on parle bien sûr des Red Bull Crashed Ice de Saint Paul, au Minnesota (3-4 février) et d’Ottawa (3-4 mars).

«Mon principal objectif est d’aller chercher un top 10 à Ottawa, mentionne-t-il. Guillaume et Bruno m’ont dit cette semaine que je serais terminé sur le podium si j’avais pris part à l’épreuve de Marseille. Je ne sais pas s’ils exagèrent, mais ils viennent de me placer un peu de pression sur les épaules.»

Nadeau n’a cependant toujours pas décidé s’il allait se rendre à Saint Paul. Attention, la raison évoquée risque de vous faire sourire.

«J’attends de savoir si Bruno va se qualifier parce que j’ai besoin d’un chaperon pour le voyage. Je voudrais que Bruno joue un rôle de père», lance-t-il le plus sérieusement du monde.

«Écoute, je n’ai jamais pris l’avion seul et j’ai trop peur de faire une connerie et rater mon vol. Ça me prend quelqu’un pour me guider. Mais ça pourrait aussi bien être Guillaume. Je vais lui demander aussi», ajoute avec humour celui qui prendra également part à l’épreuve de la Coupe Riders de Bathurst (25 février) et possiblement celle de La Sarre, au Québec (18 février).

À noter que Samuel Nadeau est aussi à la recherche de commanditaires pour l’aider à défrayer les coûts de ses voyages. Vous pouvez entrer en contact avec lui via sa page Facebook ou encore par courriel (samueldatsyuk13@gmail.com).

Bruno Richard entend bien se reprendre en Finlande

Le quotidien d’un patineur extrême n’est pas pour tout le monde.

Prenons le cas de Bruno Richard. En février, l’Acadien de Bédec s’est d’abord tapé une appendicite qui a mis fin prématurément à sa dernière saison.

Puis, la semaine dernière, au Red Bull Crashed Ice de Marseille, il s’est cassé la gueule en tombant face première sur la glace. Résultat? Il n’a plus été le même par la suite, possiblement victime d’une légère commotion cérébrale, et il a dû se concentrer d’une décevante 68e place.

«L’impact a été si violent que je pensais m’être cassé la mâchoire, dit-il. J’étais 30e au monde avant mon opération et cette 68e position est une grande déception. Mais ça aurait pu être pire. Il y a deux gars qui sont sortis sur une civière à Marseille. J’ai donc décidé de balayer tout ça sous le tapis. Et puis, la saison est encore jeune.»

Le vétéran âgé de 34 ans promet donc de rebondir, en fin de semaine, lors du Red Bull Crashed Ice de Jyväskylä/Laajis. Il y a pris le 23e rang en Finlande en 2016.

«On m’a dit que la piste est similaire à l’an dernier. Donc, déjà là, c’est bon pour moi parce que je connais la piste. Il y a une bonne section de patinage où j’ai réussi à faire des dépassements en 2016. J’espère juste que la glace ne sera pas trop molle. J’ai besoin de mes descentes d’entraînement», mentionne-t-il.

Bruno Richard est par ailleurs très conscient qu’il lui sera difficile d’obtenir son laissez-passer pour le Red Bull Crashed Ice de Saint Paul, au Minnesota.

«Je n’ai pas obtenu de point à Marseille et j’ai raté les trois dernières courses de 2016. Ce sont les points des 52 dernières semaines qui comptent. Pour l’instant, mon objectif est surtout d’obtenir ma place à Ottawa en brillant à La Sarre et à Bathurst, deux épreuves de la Coupe Riders», révèle-t-il.

Bruno Richard, qui fait toujours partie du comité organisateur de la Course Xtreme de Bathurst, souligne par ailleurs que les Américains Cameron Naasz, Matt Johnson, Michael Iulianello et Maxwell Dunne, l’Autrichien Marco Dallago, le Suisse Jim De Paoli, ainsi que les Québécois Guillaume Bouvet-Morrissette, les frères Dean et Dylan Moriarity ont déjà confirmé leur présence à Bathurst pour le 25 février. D’autres devraient le faire sous peu.