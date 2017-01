Lancer du poids: Jonathan Gionet à des poussières de deux grands rendez-vous

La vie peut être à la fois merveilleuse et cruelle pour un athlète. Il arrive parfois que leurs rêves les plus chers s’envolent à cause de quelques malheureux centimètres. Mais à côté de cette immense déception se cachent l’espoir et le bonheur.

Jonathan Gionet pourrait écrire un livre sur le sujet.

L’athlète de Bathurst caresse depuis sa plus tendre enfance le rêve de se classer parmi les meilleurs au Canada dans sa discipline et de représenter son pays lors d’une compétition internationale.

Samedi à Moncton, il est passé à un cheveu de réaliser ses deux rêves les plus précieux.

Son tir de 16,37m au lancer du poids était un meilleur résultat personnel, le meilleur de l’histoire de la compétition et un nouveau record provincial.

Sauf que pour l’athlète âgé de 22 ans, ce résultat était aussi rempli de déception.

Le standard pour assurer sa participation aux Championnats canadiens universitaires (U Sports) est de 16,38m. Et celui qui lui aurait ouvert la porte des Jeux de la Francophonie à Abidjan, en Côte d’Ivoire, est de 16,40m.

Gionet était donc à des poussières de pouvoir célébrer deux accomplissements majeurs dans sa carrière.

Mais si vous croyez qu’il avait la tête entre les deux jambes dimanche, c’est que vous connaissez très mal le personnage. L’Acadien affirme qu’il atteindra tôt ou tard ses objectifs puisqu’il aura encore plusieurs chances d’atteindre les distances requises.

«C’était pas mal surprenant parce que je ne m’attendais vraiment pas à avoir des gros lancers en fin de semaine. J’ai fait de la musculation toute la semaine, j’étais fatigué et j’avais les muscles endoloris. Je suis arrivé là et boum!», explique le sympathique gaillard de 6pi 1po et de 250lb.

«J’ai mis beaucoup d’heures à travailler ma technique récemment. Au début de la saison, j’avais un problème avec mes tirs, qui ne comptaient pas pour la plupart. Moi et mon entraîneur (Yvan Pelletier), on a attaqué le problème et je pense qu’on l’a résolu.»

Même s’il est passé à des poussières d’atteindre ses objectifs, Jonathan Gionet n’est pas du tout démoralisé.

«Ça arrive. C’est ça le sport et je ne me casserai pas la tête avec ça. Je suis proche et il est encore tellement tôt dans la saison. J’ai confiance dans ma technique et dans mon entraînement. Ce n’est qu’une question de temps, c’est sûr», affirme-t-il.

L’Acadien a pris les grands moyens pour exceller dans son sport. En fait, celui qui a complété un baccalauréat en criminologie à l’Université du Nouveau-Brunswick mène pratiquement une vie de moine.

«Je n’ai pas de vie sociale. Je vais au gym, je mange, j’étudie et je dors. C’est ma routine quotidienne et ça commence à donner des bons résultats. C’est vraiment difficile de ne pas suivre le rythme de mes chums. Ils ne comprennent pas pourquoi je fais tout ça», lance-t-il en rigolant.

«Quand je vois mes résultats, ça me donne un boost d’énergie parce que je vois que tous mes sacrifices ne sont pas inutiles.»

Mais d’où lui vient cette force intérieure qui le pousse à viser toujours plus haut?

«Mes parents m’ont élevé comme ça. Si tu veux avoir quelque chose, va le chercher. Je sais qu’on doit travailler pour être bon, peu importe le sport. Je n’ai jamais été le plus talentueux, mais j’ai toujours était un de ceux qui travaillait le plus fort», avance l’athlète de Bathurst.

À sa dernière année dans le sport universitaire, Jonathan Gionet est bien conscient qu’il devra bientôt faire des choix déchirants.

«L’athlétisme est ma passion, mais la vie doit commencer à un moment donné. Mais on ne sait jamais. Ça va dépendre du progrès que je fais cette saison. Je suis encore jeune et j’ai une bonne équipe avec moi».