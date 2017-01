Les Wildcats ne font pas le poids à Saint-Jean

Le gardien des Wildcats de Moncton, Dominik Tmej, a cédé sa place après les trois premiers buts des Sea Dogs de Saint-Jean marqués après seulement six minutes de jeu. - Archives

Les Wildcats de Moncton auraient dû envoyer les deux points par la poste aux Sea Dogs de Saint-Jean et rester sagement à la maison, mardi soir. Ils auraient sauvé quelques dollars et des gouttes de sueur.

Une poussée de trois buts sans riposte au cours des cinq premières minutes de jeu a permis à l’équipe de Danny Flynn (27-12-4) d’inscrire un gain à sens unique de 7 à 2 sur la bande à Darren Rumble (13-27-2) dans une rencontre disputée devant 2969 spectateurs au Harbour Station.

Il s’agissait pour Moncton d’une 10e défaite de suite.

Spencer Smallman (16e et 17e), Cole Reginato (3e) Samuel LeBlanc (6e et 7e), Julien Gauthier (10e) et Matt Green (4e) ont réussi les buts des gagnants.

Axel Simic (4e et 5e) a riposté pour les Wildcats dans une cause perdante.

Fait étrange dans ce match abominable pour les Wildcats: Mika Cyr a trouvé le moyen de terminer la rencontre avec une fiche de +1.

Mentionnons également les deux mentions d’assistance pour Mathieu Joseph et Matthew Highmore du côté des Sea Dogs.

L’équipe locale n’a pas été tellement polie avec la visite puisque Spencer Smallman déjouait Dominik Tmej après seulement 54 secondes de jeu.

Plusieurs spectateurs n’avaient même pas encore eu le temps de trouver leur siège ou de manger leur hot dog que l’Acadien Samuel LeBlanc doublait la mise.

Pas exactement le début de match que souhaitait Darren Rumble.

Et ce n’était pas terminé.

Julien Gauthier faisait 3 à 0 moins d’une minute plus tard au grand plaisir des fervents amateurs des Sea Dogs.

C’était la fin de la soirée de travail pour le gardien tchèque, remplacé par Matthew Waite.

Après seulement cinq minutes de jeu, l’issue du match ne faisait déjà plus de doute.

Axel Simic a bien redonné un peu de vie aux visiteurs en fin d’engagement, mais Matt Green est venu démolir tout espoir de retour pour les Wildcats avec son quatrième de la campagne.

Spencer Smallman a profité de cette pétarade offensive pour enfiler son deuxième du match en deuxième période.

Après 40 minutes de jeu, les locaux avaient déjà tiré 33 fois en direction des pauvres gardiens des Wildcats.

Cole Reginato a réglé le cas des visiteurs au dernier engagement, avant que Samuel LeBlanc ne marque sur un lancer de punition.

Mais déjà, le pointage final ne faisait plus de doute.

Les Wildcats disputeront leur prochaine rencontre samedi, alors qu’ils accueilleront les Screaming Eagles du Cap-Breton au Colisée.