Une défaite qui fait très mal aux Aigles Bleus

On aurait pu écrire que les Aigles Bleus de l’Université de Moncton sont maintenant cinquièmes au classement du hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique, un point devant les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

Que le Bleu et Or a défait la pire équipe de la ligue mercredi soir. Que les hommes de l’entraîneur-chef Serge Bourgeois ont infligé un septième revers de suite aux Tigers de l’Université Dalhousie, à Halifax. Que les Oiseaux ont maintenant une priorité de sept points sur leurs principaux poursuivants dans la course à la dernière position donnant accès aux séries éliminatoires.

Oui, on aurait pu écrire tout ça… s’ils avaient gagné.

Mais non, ils ont perdu.

Eh oui. Comme quoi il ne faut jamais jurer de rien. Surtout au hockey.

Alors, il a fallu tout réécrire à la suite de ce revers de 5 à 4. Écrire que les choses se corsent pour le Bleu et Or (9-13-1) qui n’avaient pas le droit d’échapper les deux précieux points de cette rencontre face à des Félins (7-13-3) qui ressemblaient bien plus à des chatons, avec une déroute de six revers consécutifs et de neuf défaites à leurs dix derniers matchs.

À forces égales, les Aigles Bleus étaient la meilleure équipe sur la patinoire, a noté Bourgeois. Mais les choses se sont sérieusement gâtées avec un joueur assis sur le banc des pénalités…

«Cette défaite fait mal, a dit l’entraîneur-chef d’un ton de voix que ne laissait aucune place à la plaisanterie. La manière qu’on a perdu, c’est difficile…»

Moncton avait pourtant pris les devants 2 à 1 en début de deuxième période avec le deuxième du match de Pierre Durepos, chaque fois en supériorité numérique. Mais les Tigers sont revenus avec des contre-attaques payantes d’Andrew Wigginton et Steven Johnson pour prendre les devants par un but à mi-chemin dans la rencontre.

Carl Marois et Steve Lebel ont cependant fait mouche avant le son de la deuxième sirène, donnant ainsi une courte avance de 4 à 3 au Bleu et or avec seulement 20 minutes à écouler.

Sauf que deux buts en 47 secondes – Andrew Rieder et Myles McGurthy, chaque fois en avantage numérique – ont complètement changé la donne en faveur des Félins.

«Nous étions la meilleure équipe sur la glace à cinq contre cinq. Nous avons marqué quatre beaux buts, mais on a manqué de discipline, a déploré le pilote. Les Tigers n’ont pas marqué de beaux buts mais ils ont trouvé un moyen de la mettre dedans. Nous venons de leur donner deux points importants.»

Un gain des Aigles aurait pu anéantir les espoirs de l’Université Dalhousie de prendre part à la danse éliminatoire ce printemps. Mais là, ils reviennent à seulement deux points des Aigles, avec encore sept matchs à disputer au calendrier.

«On savait l’enjeu, a avoué Bourgeois au bout du fil. Les Tigers ont une bonne équipe et ils ont travaillé fort. Ce soir (mercredi), il ont joué pour leur survie. Il faut leur donner crédit. Alors que nous, notre travail en désavantage numérique (trois buts alloués en huit occasions) n’a pas été bon.»

Les Aigles auront maintenant trois jours pour oublier ça à travers deux entraînements. Bourgeois promet d’arranger les choses lorsque son équipe est à court d’un homme, grâce notamment à quelques séances de visionnement vidéo.

Le Bleu et Or recevra les X-Men de l’Université St. Francis Xavier (12-8-2), samedi.