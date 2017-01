Repêchage de la LNH: Antoine Morand attire les regards

La centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey a publié mercredi son classement de mi-saison en vue du repêchage de juin 2017. Vingt-huit joueurs de la LHJMQ, dont Antoine Morand, du Titan d’Acadie-Bathurst, ont été répertoriés.

La 54e position de Morand (5pi 10po, 177lb) parmi les joueurs évoluant en Amérique du Nord surprend toutefois un peu, lui qui est pourtant vu comme un éventuel choix de première ronde auprès de plusieurs recruteurs indépendants.

En octobre, le jeune joueur de centre âgé de 17 ans avait cependant obtenu la cote «C», c’est-à-dire qu’il était un candidat pour la 4e, 5e ou 6e ronde du prochain repêchage du circuit Bettman.

«Je suis classé et c’est tout ce qui compte», révèle avec conviction le centre gaucher.

«De toute façon, il reste encore beaucoup de temps d’ici au repêchage et je vais continuer de m’améliorer. Il y a certains aspects de mon jeu que je considère plus faibles et j’ai l’intention d’y travailler. En attendant, je connais un bon début de deuxième moitié de saison et je veux juste poursuivre dans ce sens», ajoute le numéro 88, qui prendra part au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne le 30 janvier.

Morand (16-27=43) tente de devenir le premier joueur depuis le déménagement du Titan à Bathurst, en 1998, à se faire repêcher en première ronde.

Patrice Bergeron, en 2003 (45e, Boston) et Mathieu Carle, en 2006 (53e, Montréal), ont été jusqu’ici les choix les plus hâtifs de l’organisation, chaque fois en deuxième ronde.

Le directeur général du Titan, Sylvain Couturier, s’est évidemment dit surpris de voir sa jeune vedette offensive se retrouver au 54e échelon.

«C’est un peu loin je trouve, dit-il. Ça ne reste cependant qu’un classement et il faut le prendre avec un grain de sel. L’an dernier, Vladimir (Kuznetsov) était bien classé et il n’a même pas été repêché. Antoine, nous en sommes convaincus, va sortir en fin de première ronde ou au début de la deuxième ronde.»

Parlant de Kuznetsov, qui ne figure pas dans le classement, Couturier ne voit pas pourquoi il serait boudé une deuxième fois.

«S’il continue de jouer comme il le fait depuis deux mois, il va être repêché, soutient Couturier. Il a amélioré tout ce qu’on lui reprochait, particulièrement sa constance. Présentement, tant au niveau de l’effort que de la productivité, il est là soir après soir. Vladimir est un joueur transformé et il joue assurément son meilleur hockey depuis qu’il est ici.»

Le Russe de 6 pieds 2 pouces et 208 livres totalise 39 points (14-25) en 44 parties, dont 33 dans ses 25 derniers duels.

Le Coultre au 170e rang

Le défenseur suisse Simon Le Coultre, des Wildcats de Moncton, est pour sa part répertorié au 170e échelon.

L’arrière gaucher de 5pi 11po et 165lb totalise 12 points (3-9) en 41 rencontres.

Du côté des Sea Dogs de Saint-Jean, le gardien Alex D’Orio et le centre Cédric Paré sont également dans le collimateur des recruteurs de la LNH.

Avec sa 8e position, D’Orio est même celui qui est le mieux répertorié dans la LHJMQ parmi les gardiens évoluant en Amérique du Nord.

Pour ce qui est de Paré, il se trouve au 203e échelon.

La jeune sensation des Mooseheads de Halifax, Nico Hischier, est le meilleur espoir de la LHJMQ au deuxième rang. Seul Nolan Patrick, des Brandon (WHL) le devance.

Maxime Comtois, des Tigres de Victoriaville, est le seul autre patineur du circuit Courteau à figurer dans la première ronde avec sa 15e place.

Le défenseur Pierre-Olivier Joseph, des Islanders de Charlottetown (42e), ainsi que les attaquants Pavel Koltygin, des Voltigeurs de Drummondville (44e), et Ivan Chekhovich, du Drakkar de Baie-Comeau (51e) sont comme Morand répertoriés au deuxième tour.

Par ailleurs, trois espoirs des Sea Dogs figurent aussi dans le classement même s’ils n’ont toujours pas disputé une partie dans la LHJMQ. Il s’agit des attaquants néo-écossais Shane Bowers (13e), des Black Hawks de Waterloo, et Morgan Barron, des Musketeers de Sioux City, ainsi que du défenseur américain Ben Mirageas, du Thunder de Bloomington. Tous trois évoluent dans la USHL.