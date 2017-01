Senior Acadie-Chaleur: les Ice Dogs espèrent avoir mis fin à un long calvaire

Avant même la première mise au jeu à la fin octobre, les dirigeants des Ice Dogs de Néguac ont grandement insisté sur l’identité du club qu’ils souhaitaient offrir à leurs partisans. Une équipe de travailleurs agissant tous et chacun comme des chiens de garde auprès de leurs coéquipiers.

Le début de saison a semblé leur donner raison puisque les Ice Dogs montraient une fiche gagnante après trois semaines d’activités.

Puis est arrivé l’incident impliquant David Mitchell, un robuste vétéran qui jouait également un rôle important dans les succès offensifs de l’équipe.

Pour avoir tenté d’atteindre à la tête avec son bâton Sébastien Lanteigne, des Acadiens du Grand Caraquet, Mitchell a été chassé de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur pour la balance de la saison, séries éliminatoires comprises.

Si les chiens de traîneaux ont réussi à garder la tête au-dessus de l’eau en battant ensuite les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne, le mal était néanmoins fait dans la tête des joueurs.

Un long calvaire allait alors débuter pour la jeune organisation. À n’en pas douter, un traîneau tiré par des chiens fonçant dans des directions opposées, ça ne va pas tellement loin.

Lors des 11 matchs qui suivront, les Ice Dogs ne récolteront qu’un maigre point obtenu dans un revers en prolongation face aux Navigateurs.

Pendant cette période trouble, ils alloueront 96 buts à l’adversaire. Même que du 23 décembre au 8 janvier, les Ice Dogs se feront défoncer cinq fois en permettant au moins 10 buts au club adverse. «Ayoye! Ayoye! Ayoye!», comme dirait le descripteur des matchs du Titan d’Acadie-Bathurst, Gilles DeGrâce.

Bref, le Sportplex a présenté ces dernières semaines un spectacle nettement moins attirant que ce dont le Théâtre Richard-Denys, situé à un kilomètre de là, a l’habitude d’offrir à ses villageois et les environs.

«C’est clair que la perte de Mitchell a beaucoup dérangé les gars, mentionne l’entraîneur Daniel LeClair. Les autres clubs ont alors commencé à jouer différemment contre nous. Nos joueurs étaient soudainement intimidés.»

De nombreuses blessures à des joueurs clés, tels Kris Keating, Patrick Bujold et Jake Allain ont également compliqué la vie de l’équipe. Sans oublier des absences à d’autres éléments en raison du travail ou des études.

Les choses se sont finalement replacées en fin de semaine dernière. Vendredi, il a fallu deux buts dans les dernières secondes de jeu pour que les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne l’emportent 5 à 3. Dimanche, menés par Corey McKnight, les Ice Dogs ont défait les Rameurs de la baie des Chaleurs 8 à 3.

«J’ai senti en fin de semaine que la confiance était revenue, affirme Daniel LeClair. J’ai senti que les gars étaient tannés de perdre et qu’ils voulaient maintenant gagner. Les joueurs ont appris beaucoup dans notre mauvaise séquence. Les gens oublient que la majorité de nos joueurs n’avaient même pas un match d’expérience dans le hockey senior avant cette saison.»

«Récemment, nos vétérans ont fait du travail incroyable pour aider les gars à reprendre confiance. Je pense à McKnight qui vient de nous marquer cinq buts en deux matchs, à Kris et A.J. McKay, à Guillaume Breault, Julien Rousselle et Tyron Breau», dit-il.

«Nos vétérans se sont levés et je peux te dire que les volées c’est maintenant terminé. Nous sommes en train de monter la côte et nous n’avons pas fini de grimper. Je te le dis, nous allons même rejoindre et dépasser les Navigateurs au quatrième rang. Notre objectif est de disputer au moins deux rondes dans les séries», prévient l’entraîneur des Ice Dogs.

Seulement trois matchs sont à l’affiche en fin de semaine dans le circuit Acadie-Chaleur.

Vendredi, les Ice Dogs (5-13-1, 11pts) accueillent les Navigateurs (6-10-2, 14pts) à compter de 20h.

Samedi, les Rameurs (9-9-2, 20pts) seront au Colisée Léopold-Foulem pour y affronter les Acadiens (12-5-0, 24pts)) à 20h.

Enfin, dimanche (18h), les Ice Dogs tenteront de signer un premier gain cette saison contre les Acadiens au Sportplex.

Quant aux Alpines de Tracadie (15-4-1, 31pts), ils ont droit à un congé, en fin de semaine, en raison de la présentation du tournoi sur étang au Centre de villégiature Deux Rivières.