Hockey des Maritimes: les Tigres de Campbellton en chute libre

À la mi-novembre, les Tigres de Campbellton jouaient pour ,500 et avaient même eu le culot de signer des victoires contre la plupart des puissances du circuit, à commencer par les Crushers de Pictou County, les Bearcats de Truro, les Mariners de Yarmouth, les Timberwolves de Miramichi et les Western Capitals de Summerside. Depuis, l’équipe n’a remporté que deux petits matchs en 13 duels et n’est plus qu’à deux points de la cave du classement de la division Eastlink Nord de la Ligue de hockey junior des Maritimes, détenue par les Aces de St. Stephen.

Comment expliquer une telle hécatombe?

Il y a d’abord les rappels des arrières Francis Thibeault (Wildcats de Moncton) et Andrew Picco (Remparts de Québec) dans la LHJMQ.

Deux départs qui ont d’ailleurs convaincu l’organisation d’entamer une reconstruction. Le gardien Christofer Langlais et le défenseur Jackson Atkinson, tous deux âgés de 20 ans et cédés respectivement aux Western Capitals et aux Aces, sont parmi ceux qui ont changé de camp.

«C’est clair que le départ de Christofer est énorme pour nous, mais il a 20 ans et il voulait avoir la chance d’aller gagner un championnat», affirme le jeune vétéran Roch Thériault.

«Et puis, nous savons que (Rowan) O’Brien est capable de faire le travail. Sinon, le moral est toujours bon. Avec un peu plus de chance, nous aurions un bien meilleur dossier. Dix de nos défaites ont quand même été par la marge d’un seul but. Il nous manque des joueurs capables de marquer des buts», souligne le patineur de Saint-Quentin.

Le vétéran Francis Savoie, l’un des trois seuls joueurs de 20 ans de l’équipe avec Hunter Leishman et Matthew Gray, confirme que le manque de talent à l’attaque y est pour beaucoup dans les résultats des deux derniers mois.

«Nous avons des chances de marquer, mais nous ne parvenons pas à la mettre dans le filet. Nous manquons constamment d’opportunisme», révèle le meilleur pointeur des Tigres avec 27 points, dont 13 buts.

«C’est dommage parce que nous parvenons quand même à garder les pointages serrés. Nous faisons de notre mieux. Nous croyons encore en nos chances de participer aux séries éliminatoires. Il faudra juste travailler encore plus fort», indique le hockeyeur de Campbellton.

Les Tigres, qui encaissent actuellement une vilaine séquence de huit revers consécutifs, auront justement l’occasion de relancer leur saison en accueillant les Aces, vendredi (19h30), au Centre civique Mémorial.

«Nous voulons absolument gagner ce match pour nous rapprocher des Slammers de Woodstock et nous éloigner un peu des Aces. Le classement est serré et nous avons l’intention de continuer de travailler fort», mentionne Roch Thériault.

Un mandat qui s’annonce néanmoins difficile puisque les Aces (8-28-6, 22pts) ont gagné leurs deux derniers face à face contre les Tigres (11-20-2, 24pts). Bref, un autre revers et le dernier rang devient le leur.

Samedi soir (19h), les Tigres seront au Amherst Stadium pour se mesurer aux Ramblers.

Dans les autres parties à l’affiche en fin de semaine dans la Ligue de hockey junior des Maritimes, notons le match opposant les Western Capitals et les Commandos de Dieppe, vendredi, à l’Aréna Arthur-J.-LeBlanc (19h). Les Timberwolves, de leur côté, accueilleront les Aces au Centre civique, samedi (19h30).