La National Boxing Autority honorera trois Acadiens

L’entraîneur Philippe Baraly (à gauche, accompagné de son protégé Dominic Babineau et de l’entraîneur Troy Talbor) sera honoré pour sa contribution au monde de la boxe. - Archives

L’Albertaine Jelena Mrdjenovich et le Néo-Écossais Tyson Cave ont été choisis les boxeurs par excellence de 2016 par la National Boxing Authority (NBA). Ils seront honorés en compagnie de 20 autres personnes, le samedi 29 avril, au Club Lions de Miramichi.

Mrdjenovich, la championne mondiale des poids plumes du WBC et de la WBA, a remporté ses deux combats dans la dernière année.

En mars, elle a dans un premier temps récupéré ses deux couronnes perdues en août 2015 face à l’Argentine Edith Soledad Matthysse par décision unanime. Puis, en octobre, elle a défait la Française Gaëlle Amand par décision partagée.

En ce qui concerne Cave, champion mondial des super coqs de la WBU, il a remporté une spectaculaire victoire par knock-out devant le Mexicain Javier Franco en août.

L’Ontarien Josh O’Reilly et la Québécoise Vanessa Lepage-Joanisse sont pour leur part perçus comme les meilleurs espoirs professionnels. Lepage-Joanisse a signé deux victoires contre l’Acadienne Annie Mazerolle dans la dernière année.

Dix Néo-Brunswickois font également partie du tableau d’honneur.

Ainsi, les Acadiens Rosaire Tiger Lo Durelle et Gary McIntyre, de Baie-Sainte-Anne, et Philippe Baraly, de Moncton, seront célébrés pour leur grande et longue contribution au monde de la boxe.

George Hennessy, de Blackville, s’est vu remettre le 5 janvier le prix J.J. Doiron Sr. Legacy. Âgé de 88 ans, M. Hennessy reçoit ainsi le prix le plus important de la NBA pour son bénévolat exemplaire au sein du club de boxe F.I.S.T.S. de Moncton. Il sera présenté au public avec son prix pendant la soirée de reconnaissance.

«Le club F.I.S.T.S. ne sera pas là sans George, soutient l’entraîneur-chef du club, Raymond Doiron. Il est ici depuis le début et il a aidé à tous les niveaux. Vraiment, je ne sais pas où nous serions sans lui.»

Le prix J.J. Doiron Sr. Legacy est évidemment un clin d’oeil au patriarche de la famille Doiron. Jerry Doiron Sr. a oeuvré pendant 75 ans dans le monde de la boxe. En plus d’avoir été dans le coin de 16 combats d’Yvon Durelle dans les années 1950, il a aussi dirigé la carrière de ses huit fils.

Les boxeurs Nathan Millier, d’Elsipogtog, et Brandon Brewer, de Fredericton, recevront par ailleurs le prix Community Service pour leur leadership dans leur communauté respective.

Le promoteur Dwayne Storey, de Doaktown, figure de son côté parmi un groupe de quatre bâtisseurs dont le travail sera reconnu par la NBA.

Justin Fountain, de Gagetown, a quant à lui réalisé le plus beau retour à la boxe de la dernière année. Après une absence de plus de cinq ans sur le ring, Fountain a célébré son retour en remportant le titre des poids moyens de la NBA en Atlantique.

Enfin, le journaliste à la retraite Édouard (Eddie) St-Pierre, de Moncton, qui a travaillé pendant plusieurs décennies au Times & Transcript, et le journaliste de l’Acadie Nouvelle Robert Lagacé, de Notre-Dame-des-Érables, seront honorés pour leurs écrits sur le boxe dans les journaux respectifs.

Le Québécois Francis Lafrenière, les Ontariens Phil Rose, Tyler Buxton et Fitz Vanderpool, les Albertains Mel Lubovac, Milan Lubovac et Eric de Guzman, ainsi que le Néo-Écossais Art Hafey seront aussi honorés pendant la soirée du 29 avril.