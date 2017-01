Le Titan en feu: Sylvain Couturier n’est pas surpris

Le directeur général Sylvain Couturier est le premier à se réjouir de savoir que son équipe est celle qui s’est forgée le meilleur dossier de la LHJMQ depuis le 1er décembre.

Lors de ses 16 derniers duels, le Titan d’Acadie-Bathurst a récolté 24 points (11-3-2), deux de mieux que les Voltigeurs de Drummondville et les Screaming Eagles du Cap-Breton.

«C’est agréable d’apprendre ça, mais nous ne sommes pas vraiment surpris, affirme Couturier. Nous jouons du hockey inspiré ces temps-ci. Ça démontre le bel équilibre que nous avons au sein de nos trios, de notre défensive et devant le filet. En fait, le déclic s’est vraiment fait lors de notre voyage au Québec à la fin novembre.»

«À part la première période contre Blainville-Boisbriand, nous avons été dominants. Les victoires contre Gatineau et Victoriaville qui ont suivi ont donné beaucoup de confiance. C’est de bon augure pour le reste de la saison», dit-il.

Selon le DG, la profondeur du Titan à toutes les positions fait de l’équipe un prétendant sérieux.

«Les acquisitions de Zachary Malatesta, Adam Holwell et Anthony Dumont-Bouchard ont clairement stabilisé la défensive», mentionne-t-il.

«Et même si ç’a passé inaperçu, la contribution de notre troisième gardien Simon Boudreault-Belzile a également grandement aidé. Mine de rien, il a remporté ses cinq derniers départs. Simon n’a que 18 ans et il ne cesse de s’améliorer. Nous aimons beaucoup ce gros bonhomme qui joue avec calme. Il a mérité sa place. C’est lui qui nous a convaincu de le garder même si nous nous retrouvons avec un ménage à trois devant le but», révèle Couturier.

Samedi, le Titan (23-17-4, 50pts) reprend l’action après une pause de huit jours en accueillant les Saguenéens de Chicoutimi (22-18-3, 47pts), un autre club qui a manifesté l’ambition, par ses actions pendant la période des transactions, de faire un bon bout de chemin dans les séries éliminatoires.

Un rendez-vous, donc, qui se veut un autre bon test après sa convaincante victoire de 5 à 1 contre Victoriaville, en fin de semaine dernière.

«Les Saguenéens sont tout près de nous dans le classement et c’est évident qu’ils représentent un bon défi pour nous», indique Antoine Morand.

Certes, les Saguenéens en seront à une quatrième partie en cinq jours, mais tout club qui peut compter sur des joueurs de la trempe de Nicolas Roy, Joey Ratelle, Julio Billia, Frédéric Allard, Olivier Galipeau et les frères Klima (Kevin et Kelly) doit être pris au sérieux.

«Nous jouons avec beaucoup de confiance et les gars sont très optimistes ces temps-ci. Les nouvelles acquisitions nous ont rendu encore plus fort. Tous les nouveaux gars se sont adaptés rapidement et la chimie est meilleure qu’elle n’a jamais été. Nous voulons terminer la saison en force et arriver en confiance pour les séries», souligne Antoine Morand.

Les défenseurs Elijah Francis et Matthew Ferrari sont les deux seuls blessés dans le camp du Titan. Francis, absent depuis le 30 octobre en raison d’une commotion cérébrale, pourrait toutefois reprendre l’entraînement hors-glace dans les prochains jours.

Le Titan se mesurera au Drakkar de Baie-Comeau, dimanche après-midi.