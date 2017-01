Bathurst accueillera le premier Duathlon Grand Frisson

Le Duathlon Grand Frisson comprendra une épreuve de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) et une autre de raquettes. - Gracieuseté

Bathurst tend à accentuer les aventures sportives de plein air. Le premier Duathlon Grand Frisson de la région se tiendra le 26 février, au lendemain de la course de patinage de vitesse.

Cette randonnée, organisée par la municipalité de Bathurst, est une combinaison de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) et de raquettes.

Le parcours emprunté sera situé en arrière du Centre régional K.-C.-Irving, où le départ aura d’ailleurs lieu. Chaque épreuve sera d’une distance de 5 à 7 km.

«C’est le premier événement de la sorte pour la région qui vise à accroître l’utilisation hivernale de nos réseau de sentiers non motorisés. Les gens vont commencer en vélo, pour compléter le parcours en raquettes. Le parcours sera vraiment bien indiqué avec des pancartes et si besoin est, nous aurons des bénévoles le long du trajet pour diriger les gens», a souligné Ryan Wilbur, employé au service des loisirs pour la Ville de Bathurst.

Les courses de vélos à pneus surdimensionnés gagnent en popularité en Amérique du Nord.

«Nous tirons un peu de l’arrière (dans la région Chaleur) dans le sens que dans le sud de la province, c’est un sport qui est assez populaire. Au parc Kouchibouguac, il y a des pistes aménagées pour cela. Au Québec, c’est le sport d’hiver le plus en expansion dans les deux dernières années», fait remarquer Samuel Daigle, un membre du comité organisateur.

«C’est une bicyclette qui est vraiment adaptée pour la neige, avec ses gros pneus. Ça va plus lentement, tu forces un peu plus pour pédaler, mais elle a une meilleure traction. C’est un beau sport et un de mes buts était d’en faire la promotion», a-t-il ajouté.

Dans l’optique de cette aventure, la Ville de Bathurst s’est procurée une dizaine de bicyclettes pour les participants qui n’en auraient pas. Le plan à l’issue de la course est de les mettre en location.

C’est un exercice de plein air qui se veut plus amical que compétitif. Il s’inscrit dans le même esprit que le Défi Népisiguit (vélo, course, canot) qui a été présenté à l’automne dernier.

«Nous sommes une région de plein air. Nous avons un beau terrain de jeux et c’est bien de renforcer cet aspect en organisant des événements», dit M. Daigle, conseiller municipal de Bathurst.

Aussi, le choix de la date de la manifestation sportive n’est pas anodin.

«Nous avons pigé la journée après le Crashed Ice, pour attirer des gens à venir passer la fin de semaine à Bathurst», précise Ryan Wilbur.

Il est certain que si l’activité rencontre du succès, elle deviendra annuelle.