CRH: les Castors de Saint-Quentin en terrain familier

Les Castors de Saint-Quentin n’ont plus à se casser la tête. Ils savent qu’ils amorceront sur la route les prochaines séries dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest. D’ici là, ils veulent tout simplement terminer la saison sur la meilleure séquence possible.

Après avoir subi six revers consécutifs, les champions de la saison 2015-2016 ont remporté leurs deux duels du dernier week-end. Samedi, ils accueilleront les Draveurs du Bas-Madawaska tandis qu’ils seront les visiteurs dimanche contre les Cataractes à Grand-Sault.

Avec trois parties à disputer, les Castors (11-10-0=22 pts) sont installés au cinquième rang avec une priorité de cinq points sur le Dynamo de Kedgwick (8-11-1=17 pts). Ils ne pourront rejoindre le peloton de tête et, à moins d’un effondrement total de leur part, ils conserveront cette position.

La saison dernière, les Castors ont terminé en sixième place au classement avant de remporter quelques semaines plus tard la troisième Coupe du Président de leur histoire.

«Avant le début de la saison, je vous aurais dit que oui, le positionnement est important dans le but d’amorcer les séries à la maison. Mais là, notre sort est pratiquement déterminé, il n’y a plus rien qu’on peut faire. On a aussi démontré la saison dernière que le classement final importait peu», a dit le jeune vétéran Francis Poirier (3-7=10).

Selon lui, les Castors doivent profiter des dernières parties en saison pour réellement se préparer pour les séries.

«D’ici la fin de la saison, on doit jouer avec constance et aussi apprendre à garder de la stabilité dans nos émotions. Nous sommes passés par des hauts et des bas durant toute la saison», a-t-il poursuivi.

Son coéquipier Yannick Thibault (8-5=13) estime également que les trois derniers matchs doivent servir à bâtir la confiance des Castors en vue des éliminatoires.

«Quelques victoires nous donneraient encore plus de confiance. Il y a une belle parité dans la ligue et tout le monde peut battre tout le monde», a-t-il indiqué.

Curieusement selon Thibault, les Castors n’ont pratiquement pas parlé de la conquête de la saison dernière dans le vestiaire depuis le début de la campagne.

«J’imagine que ça venir dès que le calendrier régulier va prendre fin. On a de bons vétérans dans le vestiaire qui savent comment parler et calmer les gars. Quand on sera rendu là, on sait ce qu’on aura à faire», a-t-il ajouté.

Pour une rare fois de leur existence, les Castors présentent un rendement déficitaire au chapitre des buts alloués (112) en rapport avec les filets marqués (102).

«Nous avons quelques joueurs qui ont été utilisés autant comme attaquants que comme défenseurs. Nous nous sommes aussi présentés à des matchs avec un alignement réduit. Tout ça entre en ligne de compte», a commenté le jeune Poirier, qui revendique deux conquêtes de la Coupe du Président en six saisons dans le circuit.

Son coéquipier Thibault croit que le début de saison a fait mal aux Castors au chapitre des statistiques.

«Nous avons disputé des matchs à haut pointage en début de saison. Nous avons aussi un alignement différent. Plusieurs nouveaux venus se sont joints à nous et nous avons perdu d’importants joueurs importés qui nous ont aidés à gagner la coupe l’an passé. Mais la chimie est là, les jeunes ont su rapidement s’adapter», a poursuivi le jeune vétéran qui a déjà bu à deux reprises dans la Coupe du Président dans sa carrière.