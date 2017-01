Le soccer console Nikolas Kenny-Landry

«Son père lui a promis qu’il veillerait sur lui et il lui a dit qu’il le regarderait jouer lorsqu’il réalisera son rêve de jouer au soccer professionnel.»

Lynn Kenny-Landry racontait les derniers moments de la vie de son mari Jean-Claude, il y a trois ans.

À cette époque, le jeune Nikolas n’avait que 15 ans.

Le passionné de soccer dormait chaque soir sur le sofa dans la chambre de son père pour être près de lui jusqu’au dernier moment.

Jean-Claude Landry est décédé le 8 mai 2013.

Avant de s’en aller, il s’est assuré de laisser des mots d’encouragement à son fils.

«Il m’a dit de ne jamais arrêter de jouer au soccer, de toujours poursuivre mon rêve, que ce soit à l’université ou dans les rangs professionnels, de ne jamais abandonner», avait raconté le jeune homme.

Trois plus tard, Nikolas Kenny-Landry a réalisé son rêve.

Il est devenu un rouage important de l’équipe des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

La douleur et la tristesse sont toujours des compagnons quotidiens, mais le défenseur du Bleu et Or croque à pleines dents dans la vie.

«La peine va toujours me frapper au coeur, même si ça va faire quatre ans en mai. C’est sûr que je pense à lui chaque jour. Mon père a toujours voulu que je me rende au plus haut niveau possible. Je pense qu’il serait très fier de moi», raconte celui qui poursuit ses études en biochimie moléculaire à l’U de M.

L’athlète âgé aujourd’hui de 18 ans se dit conscient qu’il est un modèle pour d’autres jeunes qui ont vécu les mêmes épreuves que lui.

«Je voulais juste prouver dans mon parcours que tout est réalisable si tu mets l’effort et que tu crois en tes rêves. J’ai réalisé un de mes plus gros rêves depuis que je suis tout petit. J’ai toujours voulu jouer au niveau universitaire», explique l’Acadien natif de Saint-Jean.

«Quand je saute sur le terrain, toute ma concentration se porte au soccer. Toute la peine que je ressens et tout le négatif s’en vont. C’est comme un genre de thérapie pour moi. Mon père a toujours été une source de motivation.»

Nikolas Kenny-Landry n’a pas passé, comme la plupart des recrues du Bleu et Or, par l’Académie haute performance de Soccer NB.

«Je suis passé par une route différente, une route qui m’a demandé beaucoup de travail. J’étais moins exposé aux entraîneurs et aux recruteurs. J’ai dû travailler plus fort pour me démarquer», souligne-t-il.

Cette éthique de travail pourrait bien le mener loin, lui qui veut devenir un joueur étoile dans le circuit du Sport universitaire de l’Atlantique.

Et il sait qu’il ne sera jamais seul dans cette quête vers l’excellence.

«Mon père est toujours à l’intérieur de moi. Il n’est peut-être pas venu me voir jouer de parties avec les Aigles, mais je sais qu’il n’est jamais loin de moi.»

Nikolas Kenny-Landry deviendra un rouage important des Aigles Bleus, croit Florian Ntima-Nsiemi

L’entraîneur de l’équipe de soccer masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Florian Ntima-Nsiemi, s’est dit impressionné par la première saison de son joueur recrue.

«C’est un gars d’équipe et un camarade agréable pour ses coéquipiers. C’est un garçon qui a beaucoup mûri depuis deux ans. C’est un jeune homme respectable et respectueux», mentionne le sélectionneur du Bleu et Or.

«Il est aussi un athlète plaisant avec qui travailler. Il accepte toujours la charge de travail et c’est un plaisir de le voir évoluer», ajoute-t-il.

Selon lui, la structure mise en place par le directeur technique du club First Touch de Moncton, Patrick Gautreau, lui a été bénéfique au cours des dernières saisons.

«Il a profité de très bonnes structures d’entraînement au cours des cinq dernières années avec le soccer mineur du Grand Moncton. Il a aussi évolué avec l’équipe provinciale U-18 et il s’est montré un leader au niveau de son club comme capitaine d’une équipe qui s’est rendue au championnat national l’automne dernier», mentionne également son entraîneur à l’U de M.

«Il nous arrivait comme recrue avec un parcours excitant en guise de préparation pour le soccer universitaire.»

Florian Ntima-Nsiemi croit que Nikolas Kenny-Landry deviendra un rouage important de son équipe.

«J’espère le voir continuer sa progression. Il est ambitieux et il voulait bien s’intégrer dans l’équipe. Il a pu jouer des grosses minutes cette saison et j’espère qu’on pourra aller vers des confirmations de son talent l’année prochaine.»