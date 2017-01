Sports universitaires: un week-end crucial pour les Aigles Bleu(e)s

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton disputeront une rencontre cruciale samedi soir dans leur nid. En fait, l’enjeu de ce duel pourrait bien être une participation aux séries de fin de saison du circuit de hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique.

La troupe de Serge Bourgeois (9-13-1, 19 points) occupe présentement la sixième position au classement, deux petits points devant les Tigers de l’Université Dalhousie, avec sept rencontres à jouer en saison régulière.

Cette position est la dernière qui donne accès aux séries de fin de saison.

C’est donc avec tout ça en tête que le Bleu et Or sautera sur la patinoire de l’aréna J.-Louis-Lévesque samedi soir pour accueillir les X-Men de l’Université St. Francis Xavier (12-8-2, 26 points).

Rappelons que l’U de M avait vaincu les X-Men 6 à 5 en prolongation, samedi soir dernier à Antigonish.

«L’importance de la partie est connue, convient l’entraîneur du Bleu et Or. Si on peut améliorer notre jeu en désavantage numérique, on peut certainement gagner.»

Les Aigles Bleus ont accordé pas moins de 27 buts à court d’un homme en 23 rencontres cette saison. Seuls les Tigers de l’Université Dalhousie ont fait pire avec 32.

L’U de M est également la formation qui a (de loin) donné le plus de buts à ses adversaires, soit 107 (une moyenne de 4,62 par match).

«Il faut surveiller les détails et jouer selon notre propre style», rappelle Serge Bourgeois.

Du côté du hockey féminin, la troupe de Denis Ross disputera également une rencontre fort importante en fin de semaine, elle qui tente de rattraper les X-Women de l’Université St. Francis Xavier au quatrième rang du classement.

Le Bleu et Or (6-9-3, 15 points) recevra la visite des Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (10-6-1, 21 points) samedi après-midi.

Pour espérer l’emporter, l’U de M devra trouver une façon de venir à bout de l’excellente gardienne Marie-Soleil Deschênes.

«Nous devrons placer des joueurs devant le filet pour bloquer sa vue. Nous avons d’ailleurs bien travaillé l’aspect offensif de notre jeu lors des entraînements cette semaine», mentionne le pilote du Bleu et Or, qui confiera le filet à Gabrielle Forget.

Jessica Duclos et Marie-Pier Corriveau rateront le rendez-vous, mais Judyanne Bernier et Sydney Desrochers devraient retrouver leur place dans l’alignement.

Au volleyball féminin, la bande à Monette Boudreau-Carroll rendra visite aux Huskies de l’Université Saint Mary’s, dimanche à Halifax.

Les Néo-Écossaises (6-6, 12 points) ont remporté le dernier duel entre les deux équipes (3 à 2) en novembre.

«Nous ferons de notre mieux. C’est une partie importante, comme les autres», note l’entraîneure de l’U de M (6-5, 12 points).

La joueuse de centre Alyssa Turenne sera absente en raison d’une blessure à l’épaule.