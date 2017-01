Une journée de rêve pour les jeunes judokas du N.-B.

Les 125 judokas en compagnie des championnes japonnaises Haruka Tachimoto et Yuka Nishida.

Austin Collin a sans doute rêvé plus d’une fois de se mesurer à un athlète de niveau olympique. Le jeune adolescent âgé de 12 ans était loin de se douter que son rêve allait devenir une réalité en ce samedi maussade de janvier 2017.

Comme ç’a été le cas de plus de 125 judokas d’un peu partout au Nouveau-Brunswick, le Dieppois a eu la chance de participer à un camp d’entraînement organisé par Judo Canada, Judo Nouveau-Brunswick et le club Judo Otoshi, samedi à l’école Mathieu-Martin.

Ce camp est devenu une expérience inoubliable pour les participants, qui ont eu la chance de s’entraîner avec Haruka Tachimoto, championne olympique des Jeux de Rio (catégorie -70kg), et Yuka Nishida, championne du monde de 2010 dans le groupe des -52kg.

Le jeune Collin s’est d’ailleurs mesuré à la médaillée d’or des derniers Jeux pendant de longues minutes.

Même s’il était clairement défavorisé dans ce duel inégal, on pouvait quand même voir ses yeux pétiller.

«C’était pas mal le fun d’affronter des olympiennes», lance avec enthousiasme celui qui pratique le judo depuis déjà sept ans.

«Je ne savais pas vraiment quoi faire quand je me retrouvais au sol, mais là, je vais essayer ces techniques-là», explique-t-il.

Les jeunes ne sont pas les seuls qui ont apprécié le passage des deux athlètes japonaises à Moncton.

Les adultes y ont aussi trouvé leur compte.

«C’est une opportunité très rare. On a beaucoup de chance d’avoir une championne olympique et une championne du monde qui sont présentes ici», explique Gaétan Jeanpierre, un Dieppois d’adoption.

Le Français d’origine possède une feuille de route impressionnante.

Il a fait partie de l’équipe de France de judo pendant 10 ans, il a terminé troisième aux Championnats juniors d’Europe, en plus de mériter le titre de champion d’Europe par équipe dans la catégorie des -65kg.

«Sachant que le Japon est le berceau du judo, c’est une chance inespérée pour les jeunes. Je suis convaincu qu’ils vont en tirer des souvenirs inoubliables. Ils ont aussi la chance de voir ce qu’est le judo à un très haut niveau.

Les deux invitées d’honneur ont semblé apprécier leur expérience en Acadie.

«Les jeunes ont des belles qualités physiques et de bonnes habiletés. Ce sont aussi de bons élèves», mentionne Haruka Tachimoto, par voie d’un interprète.

«Je pense devenir enseignante en judo après ma carrière», ajoute-t-elle dans un grand sourire.

Le président du club Otoshi de Dieppe, Jean-Pierre LeBlanc, s’est dit comblé par la réponse des judokas.

«Nous voulions permettre aux jeunes d’être exposés aux techniques japonaises, qui sont un peu différentes de ce qu’on voit ici en Amérique du Nord», souligne-t-il.

«Pour eux, ce sont de véritables idoles. Ce sont les maîtres de l’art du judo et ils sont comblés de pouvoir participer activement avec ces athlètes qui proviennent du pays où le judo a débuté.»

Le gymnase de l’école Mathieu-Martin était donc rempli de rayons de soleil samedi, malgré la grisaille hivernale, des rayons en provenance du pays du soleil levant.