L’indiscipline coule les Aigles Bleus face aux X-Men

Satanée indiscipline…

Tout y était: la robustesse, l’intensité, la vitesse, l’engagement, les sacrifices.

Absolument tout.

Sauf peut-être la discipline.

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton se sont tirés dans le pied avec pas moins de 11 punitions mineures, samedi soir.

Même si plusieurs ne semblaient pas réellement méritées, il reste que l’équipe de Serge Bourgeois a passé près du tiers du match à se défendre à court d’un homme.

La mince avance de 2 à 1 s’est donc envolée en fumée en troisième période et les X-Men de l’Université St. Francis Xavier en ont profité pour quitter le nid des Aigles avec une victoire de 3 à 2.

Les buts des vainqueurs ont été réussis par Cole MacDonald, Mark Tremaine et Sam Studnicka.

Jean-François Plante et Robbie Graham ont riposté dans une cause perdante.

Comble de malheur pour les oiseaux bleu et or, les deux derniers buts ont ricoché plusieurs fois avant de surprendre Brandon Thibeau,

Le gardien de l’U de M n’a absolument rien à se reprocher. Thibeau, qui combattait une vilaine grippe (il a passé la journée de samedi à dormir), a été spectaculaire à plusieurs occasions. Il a finalement terminé sa soirée de travail avec 39 arrêts.

Avec ce revers, Moncton (9-14-1, 19 points) est toujours au dernier rang du classement du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA), sur un pied d’égalité avec les Tigers de Dalhousie (8-13-3, 19 points).

Le défenseur Sébastien Gauthier ne s’est pas gêné pour jaser du manque de discipline de l’U de M après la rencontre.

«Nous sommes indisciplinés depuis le début de 2017. On ne veut pas mettre la faute sur les arbitres. C’est nous qui contrôlons nos bâtons. Quand on leur donne des décisions faciles, comme des bâtons élevés ou des doubles-échecs au visage, c’est sûr qu’ils vont appeler des punitions», mentionne l’arrière québécois.

«À cinq contre cinq, on était la meilleure équipe sur la glace. Mais quand tu écopes des punitions, ce sont des minutes que tu passes en désavantage numérique. Ça fait mal à long terme.»

Il a aussi parlé de malchance.

«Le hockey, c’est souvent une question de centimètres, de millimètres et de fractions de seconde. Ils ont été chanceux sur le deuxième but. La rondelle a dévié sur mon bâton et Thibeau a été déstabilisé. Le troisième but a été marqué avec le patin», analyse le numéro 13.

Le valeureux guerrier a reçu un autre coup à la tête samedi.

Il semble les collectionner cette saison.

«Je suis un gars qui aime ça brasser. Les autres équipes ne m’aiment pas et ça ne me dérange pas. Un petit bleu, ça ne me fait pas grand-chose si on peut avoir un avantage numérique. Je vais le prendre n’importe quand. Ça va me faire plaisir de manger d’autres coups sur la tête.»

L’entraîneur Serge Bourgeois croit que son équipe joue du bon hockey, mais ça ne semble toujours pas suffisant pour aller chercher des victoires.

«On a fait quelques petites erreurs en troisième période, qui nous ont coûté des buts. Bien jouer n’est pas assez présentement. Il faut trouver une manière de marquer des buts et aller chercher des victoires», avance-t-il.

Malgré tout, on n’est pas prêt à paniquer chez le Bleu et Or.

Sébastien Gauthier prévoit un autre bon effort mercredi soir face aux Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Si on continue à jouer comme lors des dernières parties, on va en gagner plus qu’on va en perdre. Il faut continuer de construire là-dessus et ne pas se démoraliser. Je prévois un autre gros match des Aigles Bleus à Charlottetown.»