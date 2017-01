Le Titan rebondit devant le Drakkar

Cole Rafuse (18) reçoit les félicitations de ses coéquipiers Daniil Miromanov (62), Dawson Theede (15), Zachary Malatesta (74) et Noah Dobson (53) après avoir marqué le deuxième but du Titan. - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

C’est un match que Mario Pouliot redoutait. Son équipe a disputé un match émotif samedi devant une bonne foule au Centre régional K.-C.-Irving. Après la défaite face aux Saguenéens de Chicoutimi, le Titan d’Acadie-Bathurst devait retomber rapidement sur ses pattes avec un duel face à l’une des pires équipes de la LHJMQ.

Le Titan a passé le test de brillante façon avec une victoire de 4 à 1 sur le Drakkar de Baie-Comeau.

Christophe Boivin (30e), Cole Rafuse (3e), Antoine Morand (17e) et Jordan Maher (14e) ont réussi les buts des gagnants.

Noah Corson (5e) a enfilé le seul but des visiteurs.

«On avait une bonne foule samedi (2570 spectateurs). Il y avait beaucoup d’ambiance et d’émotions dans un match contre une excellente équipe. Le match de dimanche nous faisait donc un peu peur après une partie comme celle de la veille», raconte Mario Pouliot.

Malgré cette défaite de 6 à 4 contre les Saguenéens, Pouliot n’a pas voulu jeter la pierre à ses joueurs.

«Je n’ai pas détesté la façon dont nous avons travaillé samedi. On a été intenses, et défensivement, on ne leur a pas donné grand-chose (24 tirs au but et 10 chances de marquer)», mentionne-t-il.

«Ça faisait huit jours que nous n’avions pas joués et notre exécution n’était pas ce qu’elle était avant le congé. On n’a pas pu se servir de notre vitesse parce que nos passes n’étaient pas précises. Mais je pense que nous aurions au moins mérité un point.»

Le vrai Titan est revenu en force dimanche face au Drakkar.

«Leur gardien (Antoine Samuel) a connu un bon match, mais on a réussi à marquer trois buts dans les 10 dernières minutes pour se sauver avec une victoire dont nous avions vraiment besoin», indique Mario Pouliot.

Avec ce gain, le Titan reprend possession du septième rang au classement de la LHJMQ avec un dossier de 24-18-2-2.