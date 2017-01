Tournoi sur étang de Tracadie: les Charrues succèdent aux Acadian Boys

Ils avaient le sourire Les Gentlement, samedi soir à Tracadie, et ils avaient de quoi! Ils se sont largement imposés en finale du tournoi de hockey sur étang, dans la catégorie 45 ans et plus. De gauche à droite: Derrick Cool, Guy Saulnier, Jean Losier, André LeCouffe et Dave Cowan.

La persévérance paie! Les Charrues ont eu leur moment de gloire samedi soir, à Tracadie. L’équipe locale a remporté le 6e Tournoi de hockey sur étang qui s’est disputé en fin de semaine.

Scott Toner et ses partenaires sont venus à bout des Fuzzy Puckers. Ils se sont imposés par la marque de 19 à 11. Depuis plusieurs années, les joueurs tentaient leur chance terminant dans les premières places. Jamais ils n’avaient accédé à la plus haute marche du podium.

«Ç’a été une finale très disputée. Jusqu’au bout, on ne savait pas qui allait gagner. On a eu du très beau niveau cette année», raconte, Daniel Haché, l’organisateur.

Au titre de champion, les Charrues succèdent aux Acadian Boys, invaincus depuis la mise en place du tournoi en 2012. Pour ce sixième rendez-vous, ceux qui ont fait la grandeur de la compétition ont décidé de ne pas remettre leur titre en jeu. Une bonne chose, selon Daniel Haché.

«Ce n’est jamais bon quand le tournoi est gagné d’avance. Ça décourage les équipes à participer.»

Cette fois-ci, 35 formations ont chaussé les patins et pris leurs bâtons en main. Deux d’entre elles venaient de Dieppe, une autre de Bathurst, le reste provenait de la Péninsule acadienne.

Chacune était répartie par catégorie: compétitif (celles des Charrues), filles, récréatif, 45 ans et plus et garçons interscolaires.

Côté féminin, l’équipe à Maggie a vaincu les Panthères noires 17 à 11. Les hockeyeuses étaient déjà victorieuses en 2016. Chez les seniors, Les Gentlement de Guy Saulnier ont battu à plate couture l’équipe Intersport, sur le score final de 22 à 9.

«On a fait un bon début de partie. On est une belle gang qui prend du plaisir à jouer ensemble. C’était encore le cas samedi», confie Dave Cowan, un des joueurs joint dimanche soir par téléphone.

Lui et ses coéquipiers raflent la mise pour la troisième fois de suite dans leur catégorie, sur cinq participations.

«Chaque année, on se dit qu’on arrête, et puis on se laisse convaincre de rejouer.»

Les Gentlement fouleront très certainement la glace de la baie gelée en 2018. Les premières rencontres du tournoi ont débuté mercredi. Elles se sont achevées samedi. Toutes se sont jouées en soirée.

«Ç’a donné une atmosphère particulière. On avait mis le paquet sur l’éclairage. Cette année, on avait 12 gros projecteurs, contre six l’année d’avant», souligne Daniel Haché.

Cette compétition de hockey sur glace s’inscrit dans la programmation des animations de la Fête d’hiver proposée du 14 au 22 janvier, à Tracadie. Elle s’est achevée dimanche par une journée d’activités familiales. De nombreux parents et enfants – pour qui tout était gratuit – y ont participé.

Sous la tente plantée devant le resort Villégiature Deux Rivières, les plus gourmands se sont régalés au stand lichette. Les balades en traîneau ont également remporté un vif succès.

«Samedi, on a refusé du monde. Les gens aiment ça. Et pas que les plus jeunes. On a emmené une mamie de 83 ans», renseigne Sylvie Vienneau, la responsable de l’activité avec son compagnon Émilien Boudreau.

Le couple et ses chevaux reviendront l’an prochain. Dans 12 mois, à coups sûrs, il y aura encore du hockey sur étang et des attractions hivernales à Tracadie.